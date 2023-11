David Dallaire revient sur son incroyable victoire avec les Alouettes

Voir la galerie de photos

Originaire de Saint-Georges, le joueur de football des Alouettes de Montréal, David Dallaire est sûr un petit nuage après la victoire de son équipe, ce dimanche 19 novembre, en finale de la Coupe Grey.

EnBeauce.com est allé à la rencontre de l'ancien athlète des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, cinq jours après la précieuse victoire.

« C'est difficilement explicable ce que je ressens (après la victoire). Ce sont beaucoup d'émotions et tellement d'efforts soutenus pendant longtemps. Mais on dirait que je ne comprends encore que la saison est terminée et que l'on a terminé champion », a expliqué David Dallaire.

« De mon côté, j'étais principalement sur les unités spéciales donc chaque fois qu'il y avait un botté, j'étais sur le terrain. Mais on avait vraiment un sentiment de confiance, on dirait que je n'étais jamais stressé durant la partie, je savais qu'on allait gagner ».

Après une très belle fin de saison et un match solide face aux Blue Bombers de Winnipeg, les Montréalais ont ramené un titre que le Québec attendait depuis plus de 10 ans. Ce mercredi 22 novembre avait lieu la grande parade dans la ville. Un souvenir unique pour le jeune athlète.

« Ça fait du bien de faire partie de cette équipe-là. De voir tous nos partisans à la parade mercredi, c'était incroyable. C'est là que j'ai compris que nos partisans étaient derrière nous et qu'on était aimé à Montréal », a-t-il complété.

Pour David Dallaire, c'est aussi une chance incroyable d'avoir pu participé, dès sa première année en professionnel, à une finale de Coupe Grey.

« Mon vétéran, James Tuck, ça fait 10 ans qu'il est dans la Ligue Canadienne de Football, puis c'est la première Coupe Grey à laquelle il assistait. De vivre ça dans ma première année, je suis extrêmement choyé et très reconnaissant d'avoir été avec lui pour en gagner une », a-t-il conclu.

