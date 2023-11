Deux matchs en deux jours pour le Cool FM

Le Cool FM avait une fin de semaine chargée de deux parties. D'abord en recevant les Éperviers de Sorel à domicile ce vendredi, puis en rendant visite à l'Assurancia de Thetford, ce samedi.

Deux parties extrêmement serrées qui se sont conclues en tirs de barrage. À Saint-Georges, Anthony Verret a procuré la victoire au Cool FM 3-2, tandis qu'à Thetford l'équipe s'est inclinée 4-3 après 12 rondes de tirs au but.



Le vendredi, après une première période tranquille, un peu à l'avantage de Sorel, mais qui ne voit aucun but se marquer, la seconde période se met en branle de façon plus offensive. Danick Malouin ouvre la marquer pour les Éperviers alors qu'il entre en zone et marque d'un tir en haut de l'épaule de Raphael Girard.

Un peu plus de 2 minutes plus tard, la réplique du Cool FM provient d'un ancien Éperviers, Dany Potvin. Potvin récupère une rondelle en haut de territoire offensif et prend un tir qui trouve le coin inférieur du filet, à côté de la jambière de Philippe Desrosiers. Dans la même période, Jérémie Malouin frappe dangereusement William Breton qui prend les choses en main et mitraille son adversaires de coups.

En troisième période, les Éperviers reprennent rapidement les devants quand Antoine Waked récupère un tir bloqué et surprend Girard. Le temps s'écoule lentement jusqu'en fin de match alors que le Cool FM profite d'un avantage numérique et enlève son gardien pour attaquer à 6 contre 4. Dylan Labbé profite de l'occasion pour feindre un tir frappé, mais envoyer un tir du poignet dans le but côté bloqueur de Desrosiers. Ce filet envoie tout le monde en prolongation où personne ne trouve le fond du filet.

En tirs de barrage, les trois tireurs des Éperviers se butent à un Raphael Girard au sommet de son art pendant que Anthony Verret trouve l'espace en haut de l'épaule de Philippe Desrosiers pour inscrire le but décisif.



Les avantages numériques: St-Georges 1/8, Sorel 0/5

Les tirs: St-Georges 33 (9-12-11-1), Sorel 26 (12-9-5-0)

Les trois étoiles

1- Raphael Girard STG (eff 0.923)

2- Philippe Desrosiers SOR (eff 0.939)

3- Dylan Labbé STG (1b)



Une défaite au 12e tirs pour le Cool FM

Tôt dans le match de samedi, le Cool FM cède le premier but à l'Assurancia alors que ceux-ci s'inscrivent au compteur grâce à une belle manoeuvre d'Alexandre Tremblay. Dave Hamel, à son 200e match dans la LNAH, souligne l'évènement en livrant un combat face à Hubert Poulin, lui aussi de retour au jeu.

Vers la mi-période, Allan Caron reçoit une passe près de la baie vitrée et prend un tir du poignet qui bat Étienne Marcoux à sa gauche. C'est à ce moment 1-1, mais l'Assurancia reprend les devants. Après une mise en jeu, le défenseur Etienne Boutet prend un tir qui traverse dans le trafic et bat le gardien Auger.

L'équipe de la Beauce parvient à créer l'égalité rapidement au second tiers temps. Maxime Chagnon profite d'un retour accordé par Étienne Marcoux pour pousser le disque dans la cage de ce-dernier et ainsi faire 2-2. En fin d'engagement, mécontent d'un appel de l'arbitre, l'entraineur-chef de l'Assurancia laisse sortir sa frustration et se fait expulser de la partie.

En troisième période, deux buts plutôt rapides, un de chaque côté. D'abord en désavantage numérique, Keven Cloutier attaque la zone offensive et prend un tir frappé qui bat Marcoux dans le bas du filet, à côté de sa jambière. Cédric Chagnon, de l'Assurancia, égalise la marque environ une minute plus tard avec un coup de bâton de baseball. La période reste à égalité et la prolongation ne fait pas de maîtres.

De retour en tirs de barrage, le Cool FM et l'Assurancia se copient. Lorsque l'un rate, l'autre rate et quand l'un marque l'autre marque. Jusqu'en 12e ronde alors que seulement Thetford marque.



Les avantages numériques: St-Georges 0/6, Thetford 0/4

Les tirs: St-Georges 28 (7-11-8-2), Thetford 32 (11-11-8-2)

Les trois étoiles

1- Tyler Boivin THE (tir de barrage)

2- Alexandre Tremblay THE (1b 1p)

3- Keven Cloutier STG (1b 1p)

Avec la collaboration de Samuel Busque.