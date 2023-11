Le Perfection-Auto Beauce-Etchemin fait un sans faute

De retour du tournoi de Mirabel, le Perfection-Auto reprenait l’action dans la LHJABF cette fin de semaine. Au programme deux matchs contre Saint-Georges et East-Broughton.

L'équipe de Saint-Prosper a remporté ses deux duels.

Le cendredi à Saint-Georges, le Perfection-Auto l'a emporté 4 à 1. Le match était serré la marque était 1 à 1 après 2 périodes. Beauce-Etchemin reprend les devants 2 à 1 et avec 3 minutes à faire au match, ceux-ci écopent d’une pénalité ouvrant la porte à l’adversaire.

Le Perfection-Auto brise les reins de Saint-Georges en marquant deux fois sur ce désavantage numérique. Le gardien Clément Marois a bien fait lors de ce match mettant la main sur le joueur du match Thaie-zone.

Le lendemain à Saint-Prosper, les hommes de Stéphane Poulin l’ont à nouveau remporté par la marque de 4 à 1 cette fois face à East-Broughton. Anthony Roy a été la grande vedette du match avec 2 buts, mettant la main sur le joueur du match Thaie-zone.

« J’avais hâte de voir comment on allait jouer ce week-end. Quand tu reviens d’un tournoi gagnant, le niveau d’intensité parfois est plus bas après avoir vécu des émotions. Mais mes gars ont été remarquables disputant deux bons matchs. Et nous ramenant à 2 points et au 2e rang de la ligue avec 2 matchs en main sur la première position, même si ça fait 2 semaines qu’on a pas jouer de match dans notre ligue », a déclaré l'entraîneur.

Le prochain match du Perfection Auto sera ce samedi 2 décembre, à Saint-Ephrem.