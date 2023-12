Une belle victoire pour les Condors hockey

Après avoir subi une défaite de 7 à 1 samedi dernier, les Condors hockey sont sortis fort jeudi soir à Valleyfield avec trois buts dans les six premières minutes de jeu pour finalement l’emporter 6 à 1.

À son 99e match en carrière dans la LHJAAAQ, Jérémy Roy a été une bougie d’allumage dès le début du match. C’est lui qui transporte la rondelle avant d’alimenter Alexis Gagné qui bat Jasmin Simon d’un puissant tir des poignets pour son 8e de la saison. Marc-Antoine Belzile bien alimenté par Louis-Joseph Lagueux 49 secondes plus tard bat le gardien avec un tir précis pour son 4e de la saison. Quelques minutes plus tard, Jean-Raphaël Roy s’y prend à deux reprises avant d’inscrire son 10e de la saison sur une belle pièce de jeu amorcé par Charles-Antoine Beauregard et Louis-David Veilleux.

Les deux équipes ferment le jeu en 2e période. Les Condors mènent 23-14 au chapitre des tirs au but après 40 minutes de jeu.

Les gros canons des Condors ajoutent deux buts en 3e grâce au 21e de Charles-Antoine Beauregard et Alexandre Lamarre en avantage numérique avec son 19e de la saison, font 6-0 en faveur des visiteurs. Mathis O’Driscoll prive William Gagné d’un jeu blanc lors d’une descente à 2 contre 0 avec moins de 5 minutes à jouer au match.

Avec 21 arrêts sur 22 tirs, William Gagné obtient sa 48e victoire en carrière en saison régulière dans la LHJAAAQ avec les Condors. Il a maintenant 9 victoires et 1 défaite en 10 départs cette saison en plus de 3 mentions d’aide à sa fiche.

Xavier Labbé a terminé la soirée avec 3 points.

Jérémy Roy disputera son 100e match en carrière dans la LHJAAAQ (il en a 39 avec les Flames de Gatineau et 60 avec les Condors pour un total de 43 points) lors de la visite des Panthères de Saint-Jérôme le dimanche 3 décembre à 15 h au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.