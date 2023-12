Le Cool FM canarde les 3L !

Le Cool FM n'avait qu'un seul match encore ce weekend. Cette fois, les 3L de Rivière-du-Loup étaient en visite au Centre Sportif Lacroix-Dutil et le Cool FM voulait vanger leur seule défaite à domicile.

L'équipe de Dominic Lapensée a dirigé 51 lancers au filet, perçant le gardien Montpetit à 7 reprises pendant que Auger cédait 2 fois sur 27 occasions. Tour du chapeau pour Maxime Lacroix et 2 autres filets pour Benjamin Lagarde.



La première action digne de mention dans le match est un solide combat entre Dave Hamel et Samuel Lévesque qui s'échangent de nombreux coups. Après 12 minutes 20 secondes de jeu, le Cool FM capitalise sur un avantage numérique. Yannick Tifu, du haut de l'enclave, prend un tir du poignet que Maxime Lacroix redirige au vol devant le filet pour ouvrir la marque. Les 3L, aussi avec un homme en plus, parviennent à créer l'égalité via le bâton de Jannick Asselin sur un retour de lancer. C'est donc 1-1 après un premier 20 minutes où 6 pénalités mineures ont été distribuées.



En seconde période, un premier but à forces égales et il vient du bâton de Pierre-Luc Veillette. En deux contre un avec Maxime Chagnon, Veillette reçoit la passe du numéro 61 et n'a qu'à compléter facilement. Hamel livre un second combat de la soirée, mais cette fois face à Sébastien Laferrière. Ce combat est par contre tout à l'avantage du joueur du Cool FM. L'avantage numérique des jaunes et noris frappe de nouveau par la suite. Cette fois, après une mise en jeu gagnée par le Cool FM, la rondelle est remise dans l'enclave à Benjamin Lagarde qui complète d'un tir précis dans le haut du filet. Quelques minutes plus tard, le Cool FM se prend une avance de 4-1 lorsque Alexandre Gosselin prend un tir du poignet de la ligne bleue qui se fraie un chemin jusqu'au fond du filet. En toute fin d'engagement, les 3L profitent d'une suppériorité numérique pour réduire l'écart à deux buts grâce à Olivier Mathieu qui complète la manoeuvre de Louick Marcotte.



En troisième période, le Cool FM débute avec un 3e but en avantage numérique. Cette fois Maxime Lacroix récupère le retour de lancer de Yannick Tifu devant le filet pour marquer facilement son 2e du match. 19 secondes plus tard, les défenseurs des 3L oublient Benjamin Lagarde seul devant le filet. Le #9 ne laisse pas passer une telle occasion et déjoue le gardien Montpetit pour faire 6-2. Moins de 2 minutes plus tard, Maxime Lacroix récidive. Le #12 saute sur le retour de lancer de Michael Pellerin pour clore son tur du chapeau !



Les avantages numériques: St-Georges 3/7, Rivière-du-Loup 2/4

Les tirs: St-Georges 51 (14-21-16), Rivière-du-Loup 27 (12-7-8)

Les trois étoiles

1- Maxime Lacroix STG (3b)

2- Benjamin Lagarde STG (2b)

3- Mathieu Gagnon STG (3p)



Le Cool FM sera de retour au Centre Sportif Lacroix-Dutil ce vendredi soir 8 décembre à 20h alors que les Pétroliers de Laval seront les visiteurs. Avant ce match, jeudi le 7 décembre, l'équipe se dirigera vers Sorel pour affronter les Éperviers dans un duel pour le 2e rang.

Avec la collaboration de Samuel Busque.