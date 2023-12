Deux victoires convaincantes du M17 AAA de Canam Beauce-Appalaches

Les cinq clubs du Canam Beauce-Appalaches de Saint-Georges étaient en action en fin de semaine, au sein de la Ligue de hockey d'élite du Québec.

C'est la formation M17 AAA qui s'est démarquée avec ses deux performances sur la glace.

Samedi à l’Ancienne-Lorette, le Blizzard recevait l'équipe beauceronne. L’attaque du Canam a explosé avec 8 buts et le M17 AAA l’a emporté 8 à 3. Raphael Cloutier a été d’une performance de deux buts et de deux passes, alors que Sam-Félix Poulin a marqué deux filets. Hayden Pouliot et Maverick Labonté ont enfilé un point chacun ainsi qu'une passe.

Dimanche, l’équipe était de retour à domicile pour y affronter les Corsaires de Pointe-Lévy à L’attaque a continué sur sa lancée et le Canam a agné 5 à 2. Maverick Labonté y a été d’un tour du chapeau, en plus d’obtenir une passe.

M15 Elite

L'équipe était en tournoi à Drummondville pendant le weekend.

Départ difficile contre L’Intrépide de l’Outaouais où le Canam s’incline 4 à 0. Deuxième partie au programme, l’équipe l’emporte 4 à 3 contre les Conquérants B.L. avec un but de Raphael Giroux en fin de rencontre.

Les Sélects du Nord était l’adversaire en ce troisième duel du tournoi. Partie à sens unique où le Canam l’emporte 8 à 0. Grosse performance d’Anthony Breton avec deux buts et deux passes. On retrouve L’intrépide de l’Outaouais en quart de finale. Tirant de l’arrière 2 à 1 après deux périodes, le club beauceron est incapable de percer le gardien adverse et s’incline 2 à 1. Mikael Dupuis a été le seul marqueur de l’équipe. L’entraîneur Mathieu Duhamel mentionne: « Après un mois de novembre difficile, l’attaque sort de sa torpeur et ça augure bien pour la suite de la saison. »

M15 AAA

C’est à Kingsey Falls que le M15 AAA jouait leur seule partie du weekend. Tirant de l’arrière 2 à 0 après une période, Ludovic Plante rétrécit l’écart à un but, Le Cascades Elite revient deux minutes plus tard et redonne l’avance 3 à 1. Bien qu’Édouard Guay marque en deuxième période, le Canam s’incline 4 à 2.

M13 AAA

La formation se dirigeait à Jonquière pour un programme double contre les Espoirs du Saguenay. Menant 3 à 1 et 4 à 2 dans la rencontre, le Canam est incapable de garder son avance et la partie se termine 4 à 4. Thomas Renaud a été le meilleur pointeur du Canam avec un but et une passe.

Dans le deuxième duel, tirant de l’arrière 4 à 2 après deux périodes, le Canam est incapable de revenir dans la partie et s’incline par cette marque.

M13 Élite

Le Canam M13 Elite était lui aussi dans la région du Saguenay pour un programme double. L’attaque étant en panne, le club s’incline 4 à 1 et 6 à 2. Elliot Faucher, Frédérick Vachon et Nathan Duhamel ont été les marqueurs de la fin de semaine.