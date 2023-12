Les secrets de la préparation du Centre de Ski de Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Samuel Duval est régisseur entretien, parc et plein air au Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges depuis plus de 3 ans. Pour EnBeauce.com, il revient sur la préparation du Centre de Ski pour la saison hivernale et les améliorations qui ont été mises en place afin de mieux répondre à la demande.

Actuellement, le Centre de Ski est encore en préparation et espère ouvrir ses portes pour le début des vacances des fêtes.

« Mon travail ici est de m'assurer que les équipes font un bel enneigement artificiel, mais aussi qu'on entretienne bien les pistes et les bâtiments. Mon domaine n'est pas celui des stations de ski, mais c'est déjà la troisième saison que je passe ici et j'ai tout appris en arrivant à Saint-Georges », a expliqué Samuel Duval.

Avec le froid des dernières semaines, les conditions étaient idéales afin de commencer l'enneigement avec les canons à neige. Un travail qui peut paraître simple, mais qui demande beaucoup de temps et d'attention.

« Les conditions parfaites sont beaucoup de froid avec peu d'humidité et pas de vent. Le processus est ensuite assez simple, les particules d'eau que l'on envoie dans l'air gèlent et on réalise plusieurs tas de neige qu'on viendra étaler par la suite », a-t-il détaillé.

Des améliorations pour faire face aux changements climatiques

Le Centre de Ski n'a cessé de faire évoluer ses équipements ses dernières années afin de pouvoir proposer l'enneigement nécessaire à la bonne pratique des activités de glisse. Les dernières sont l'achat de nouveau canon à neige, beaucoup plus performant.

« Nous avions remarqué que le système que l'on avait, n'était plus adapté pour faire face au réchauffement climatique. Nous avons donc débuté en changeant une pompe, plus puissante et qui permet d'envoyer plus d'eau. Ensuite, nous avons acheté un nouveau canon à neige l'année passée et un deuxième cette année », a complété le régisseur.

« L'objectif maintenant est d'avoir une pompe supplémentaire dans notre cabane afin de pouvoir enneigé la montage, partout en même temps ».

Le but ultime de cette modernisation des équipements, est de pouvoir certes, proposer un enneigement de qualité, mais aussi de pouvoir avancer la date d'ouverture du Centre de Ski.

« Ça faisait déjà plusieurs années que l'on ouvrait au mois de janvier, mais ce n'était pas ce qu'on souhaitait. On a pas encore de date officielle pour cette année, mais notre objectif est d'ouvrir avant Noël », a-t-il conclu.

Retrouvez l'entrevue vidéo complète avec Samuel Duval ci-dessus.