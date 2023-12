Les Chevaliers l'emportent en prolongation

Les Chevaliers de Lévis était en action contre l'équipe du Séminaire Saint-François ce vendredi 8 décembre.

Pour le calendrier de décembre, il ne reste que deux parties de saison régulière avant la pause des fêtes. Ce vendredi, Xavier Caron du Séminaire Saint-François a obtenu la cage alors que le vétéran lévisien, Philippe Boucher, était son vis-à-vis.

La rondelle tombe sur la patinoire et laisse place à un duel de rivalité. Les Chevaliers sortent du vestiaire avec beaucoup d’énergie et ils veulent prendre contrôle de la partie. Julien Croteau déjoue Xavier Caron par-dessus la mitaine. Une passe est accordée à Charles-Albert Pouliot. À 14 :39, Hugo Dufour déjoue Boucher suite à quelques retours et la marque est, ainsi, nivelée. Après 20 minutes de jeu, les deux équipes retournent au vestiaire avec une égalité de 1 à 1, mais Lévis domine avec 18 contre 8 au niveau des tirs.

Le deuxième engagement regorge d’intensité de la part des deux formations. Les protégés de Pier-Luc Giguère obtiennent un avantage numérique en début de période et ces derniers comptent bien augmenter leur avance. Nathan Langlois tire au filet et c’est Elliot Lacroix qui récupère le lancer pour déjouer Caron. Il s’agit de son sixième de la campagne. La deuxième moitié de cette période se déroule en zone défensive pour Lévis, mais Boucher ferme la porte à plusieurs reprises. Après 2 périodes, Lévis retraite au vestiaire avec une avance d’un but.

Le troisième vingt commence mal pour Lévis alors qu’un revirement est causé en zone offensive et le Blizzard en profite avec le but de Dupéré. Les locaux en ajoutent avec un but de Mathieu Plante. Un peu plus d’une minute plus tard, Logan Poulin inscrit son deuxième de la présente campagne. La marque est nivelée, mais Olivier Laverdière déjoue Boucher pour redonner l'avance au SSF. En toute fin de période, Anthony Roy déjoue Caron pour envoyer les deux équipes en prolongation. Les tirs de barrage seront nécessaires.

Lambert tranche le débat et est le seul marqueur des deux équipes lors de la séance de tir de barrage. Lévis l’emporte 5-4.

La formation du Pier-Luc Giguère se dirigera vers la région de Montréal pour y affronter les Riverains du Collège Charles-Lemoyne, ce dimanche dès 14 h.

Les trois étoiles RDS sont :

1e étoile : Mavrick Rousseau-Hamel, du Blizzard

2e étoile : Étienne Dupéré, du Blizzard

3e étoile : Nathan Langlois, des Chevaliers