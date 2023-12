Une 7e victoire en huit sorties pour les Condors

Pour un deuxième week-end consécutif, les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches ont été parfaits avec deux victoires, dont la 50e en carrière pour le gardien William Gagné, ce qui le place à égalité au premier rang de l’histoire de LHJAAAQ avec Jonathan Labrie qui évoluait avec l’Everest de la Côte-du-Sud.

Vendredi soir à Pierrefonds, Jérémy Roy voulait continuer sur sa lancée à son 101e match, et c’est lui qui ouvre le pointage avec un tir précis qui n’a laissé aucune chance au gardien du Phoenix. Vers la fin de la période, Jean-Raphaël Roy inscrit son 12e de la saison, lui aussi avec un tir sans avertissement, pour porter la marque à 2-0. Avant la fin de la période, Anthony Gentille joue de chance alors que son tir roule dans le dos du gardien Luc-Antoine Labbé pour réduire l’écart à 2-1.

Les Condors explosent avec six buts en deuxième période contre deux pour le Phoenix. Le jeune Albert Laflamme et le vétéran Jordan Côté en profitent pour inscrire leur premier but en carrière dans la LHJAAAQ. Pour Albert Laflamme des Dragons de la Polyvalente St-Georges, c’est aussi un premier but au niveau junior.

Les deux équipes s’échangent un but en avantage numérique en troisième période.

Jérémy Roy, Mathieu Martel et Alexandre Lamarre terminent la soirée avec 4 points chacun tandis que Xavier Labbé conclut sa soirée avec 2 buts et une passe. Luc-Antoine Labbé obtient sa 6e victoire de la saison grâce à 32 arrêts.

William Gagné et ses coéquipiers se dressent devant les Rangers

C’est avec quatre joueurs réguliers en moins que les Condors ont vaincu les Rangers de Montréal 5 à 4 samedi soir dernier alors que William Gagné a signé sa 50e victoire en carrière, à égalité au premier rang de la LHJAAAQ et une 10e en 11 départs cette saison.

C’est Emrick Barabé qui marque le premier alors que le gardien William Gagné a la vue voilée. Alexis Gagné frappe la rondelle au vol sur le retour de lancée d’Alexandre Lamarre pour inscrire son 9e de la saison, un 3e en avantage numérique.

Jean-Raphaël Roy continue sur sa lancée avec un 4e match de suite avec un moins 1 but, ce qui redonne l’avance 2-1 aux Condors. Les Rangers surprennent les visiteurs pendant un avantage numérique de 4 minutes alors que Guillaume Sicotte soutire la rondelle au défenseur adverse avant de repérer son frère seul dans l’enclave. C’est alors 2 à 2. Le duo de défenseur Charles-Étienne Lemay (2e) et Mathieu Martel (5e) redonne l’avance 4 à 2 aux Condors. William Gagné fait les arrêts clefs avant de jouer de malchance avec 2 secondes à faire au match alors que la rondelle dévie devant le filet pour le déjouer.

Alexandre Lamarre termine la soirée avec 4 points pour un deuxième match consécutif.

Rédaction: Pierre-Luc Siméon