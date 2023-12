Une bonne fin de semaine pour le Cool FM

Le Cool FM avait une fin de semaine très chargée alors que l'équipe faisait face aux 2e et 1er au classement général, les Éperviers à Sorel et les Pétroliers à Saint-Georges.

Les résultats furent très satisfaisants alors que la troupe de Dominic Lapensée a récolté 1 point sur la route dans une défaite de 3-2 en tirs de barrage, puis une victoire à la réglementaire contre les premiers au classement général par la marque de 6-4.



Jeudi contre les Éperviers à Sorel

Il n'a fallu que 2 minutes aux Éperviers pour inscrire le premier filet. Olivier Hinse était bien posté devant le filet et a complété la passe de derrière le filet pour battre le gardien Girard. S'en suit un solide combat entre Dave Hamel et Gaby Roch pendant lequel des nombreux coups ont porté. À la mi-période, Maxime Lacroix applique de la pression sur les joueurs des Éperviers et soutire la rondelle aux locaux avant de marquer son 11e but de l'année d'un tir du poignet. En fin de période, les Éperviers s'amènent en 2 contre 1 et Alexandre Quesnel complète la passe de Durocher pour donner les devants aux Sorelois.



En deuxième période, Maxime Lacroix place une rondelle au filet et Anthony Verret est bien placé pour saisir le retour et l'envoyer dans le fond du filet derrière Marc-Antoine Gélinas.



Toujours à égalité 2-2 en 3e période, le jeu est fermé et peu d'occasions se présentent aux deux équipes. Un second solide combat éclate, cette fois entre Dany Potvin et Danick Malouin qui s'échangent quelques bonnes taloches. Aucun but ne survient en 3e période ni en prolongation. En tirs de barrage, 3 buts surviennent, dont 2 pour les Éperviers, ce qui leur donne le gain.



Les avantages numériques: Saint-Georges 0/4, Sorel-Tracy 0/2

Les tirs: Saint-Georges 44 (16-16-9-3), Sorel-Tracy 30 (10-11-8-1)

Les trois étoiles

1- Marc-Antoine Gélinas SOR (eff 0.952)

2- Olivier Hinse SOR (1b)

3- Raphael Girard STG (eff 0.938)



Vendredi soir contre les Pétroliers à Saint-Georges

Après un match plutôt défensif jeudi, les partisans beaucerons ont eu droit à un duel offensif vendredi soir. Le tout commence en avantage numérique. Anthony Verret, du long de la bande, envoie une rondelle au filet qui se trouve un chemin jusqu'entre les jambières du gardien Pagliarulo. Dès la remise en jeu, Dave Hamel et Derek Parker lâchent les gants dans un duel dominé de A à Z par l'homme fort du Cool FM. La 15e minute de jeu a vu 3 buts s'inscrire en 54 secondes. Le Cool FM vient tout juste de tuer un désavantage numérique quand Maxime Lacroix s'avance et prend un solide tir frappé qui bat la vigilance du gardien de Laval. Les Pétroliers récupèrent une rondelle 25 secondes plus tard en zone offensive et Jonathan Joannette, oublié devant le filet, complète facilement. 29 secondes après, le Cool FM reprend son avance de deux buts. Philippe Hudon contrôle bien la rondelle en zone offensive et remet à Benjamin Lagarde de l'autre côté qui marque facilement son 14e but. C'est 3-1 à ce moment.



Le Cool FM et les Pétroliers s'échangent 5 buts à tour de rôle en 2e période. Laval ouvre le bal via le bâton de Brendan Hamelin dans l'enclave. La réplique vient de Maxime Chagnon quand le jeune joueur reçoit une passe de Pierre-Luc Veillette et se retrouve seul devant Pagliarulo qu'il bat d'un tir haut. La priorité de deux buts ne dure que 44 secondes lorsque Francis Desrosiers déborde les joueurs du Cool FM et prend un précis tir frappé du haut de l'enclave. Quelques minutes plus tard, Dylan Labbé assure la réplique du Cool FM grâce à un tir du poignet vif qui trouve le coin supérieur du filet. C'est 5-3 à ce moment, sauf que les Pétroliers profitent d'une supériorité numérique pour ramener le match en un but d'écart grâce à Nathan Larose. C'est à ce moment que Dave Hamel livre une seconde correction du match, cette fois c'est Jean-François Lafrance qui est sa victime.



Les Pétroliers de Laval débutent la 3e période en lions, mais Sébastien Auger stoppe tout ce que les visiteurs dirigent vers lui. Il est intraitable devant son filet. En fin de match, les Pétroleirs attaquent à 6 joueurs en retirant le gardien. Le Cool FM réussi à mettre le clou dans le cercueil avec 21 secondes à jouer lorsque Pierre-Luc Veillette gagne sa course et remet devant le filet à Charles Tremblay qui marque. Devant une foule de près de 1500 personnes, le Cool FM enregistre un gain de 6-4.



Les avantages numériques: Saint-Georges 1/5, Laval 1/3

Les tirs: Saint-Georges 36 (17-10-9), Laval 36 (10-13-13)

Les trois étoiles

1- Pierre-Luc Veillette STG (3p)

2- Anthony Verret STG (1b 1p)

3- Brendan Hamelin LAV (1b 1p)



Le Cool FM sera de retour au Centre Sportif Lacroix-Dutil ce samedi soir 16 décembre à 19 h 30 alors que l'Assurancia de Thetford seront les visiteurs. Avant ce match, vendredi le 15 décembre, l'équipe se dirigera vers Rivière-du-Loup pour affronter les 3L.