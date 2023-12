Le Perfection-Auto de Beauce-Etchemin au premier rang

Le Perfection-Auto de Beauce-Etchemin a eu une fin de semaine parfaite et se retrouve ainsi au premier rang du circuit de la Ligue de Hockey junior A Beauce-Frontenac (LHJABF).

À Lac-Mégantic

Vendredi à Lac-Mégantic, les hommes de Stéphane Poulin ont gagné par la marque de 5 à 0, dans un match tumultueux. Tout près de 200 minutes de pénalité ont été décernées.

« Plus la rencontre évoluait, plus on sentait un vent de frustration de l’autre côté. Ils ont joué pour blesser », a mentionné l'organisation.

Olivier Bouchard a bien fait avec deux buts, il obtient le joueur du match Thaïzone. Quant à Gabriel Maheux, il inscrit le jeu blanc à sa fiche.

À Saint-Victor

Le lendemain à Saint-Victor, les clubs positionnés 1 et 2 du circuit s’affrontaient. En plus de deux joueurs suspendus et d'un blessé à la suite du match de la veille, la formation de Beauce-Etchemin a vu deux autres joueurs tombés au combat en début de partie. Malgré tout, le Perfection-Auto remporte le match âprement disputé par la marque de 6 à 3 et se retrouve au premier rang de la ligue.

« Ce fut un match totalement différent de celui de vendredi, avec deux pénalités seulement dans tout le match, ce fut un bon match de hockey axé sur la vitesse et je suis tellement fier de mes gars, qui ont été résilients et parfaits dans l’exécution du plan de match. On s’est retrouvés avec 12 joueurs de disponible tôt dans la rencontre avec nos deux blessés », de dire l’entraîneur Poulin.

Clément Marois obtient la victoire, il a été très bon en 2e période pour garder son club dans le match. Justin Dubé a inscrit deux buts, dont le but gagnant.

Le défenseur Mathieu Baril a été élu joueur du match Thaïzone.

Le prochain match sera vendredi sur la route à La Guadeloupe et samedi le Perfection-Auto sera de retour à domicile au Centre Récréatif Desjardins de Saint-Prosper en recevant Coleraine à 19 h.