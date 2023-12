Samuel St-Hilaire et Rosalie Breton en action avec Hockey Canada

Le gardien de Saint-Elzéar et joueur des Phoenix de Sherbrooke, Samuel St-Hilaire, ainsi que Rosalie Breton de Saint-Bernard et joueuse des Titans du Cégep de Limoilou, ont été sélectionné respectivement par l'équipe Canada Junior et l'équipe nationale féminine des moins de 18 ans.

Samuel St-Hilaire est actuellement au camp de sélection de l'équipe Canada Junior et Rosalie Breton jouera le championnat mondial féminin des M18 de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).

En effet, le jeune Beauceron de Saint-Elzéar avait été invité au camp de sélection qui se déroule en ce moment même à Oakville en Ontario. S'il fait ses preuves et est officiellement sélectionné, ce dernier pourra participer au Championnat mondial de hockey junior qui aura lieu du 26 décembre 2023 au 5 janvier 2024 à Göteborg en Suède.

Pour Rosalie Breton, la sélection est déjà actée. Elle participera donc au Championnat mondial féminin des M18 2024 de l’IIHF, qui se déroulera du 6 au 14 janvier à Zoug, en Suisse. Pour rappel, la Beauceronne avait remporté la médaille d'argent avec Hockey Québec au Championnat national féminin des M18, en novembre dernier.

L'équipe féminine débutera le tournoi contre l’Allemagne le 6 janvier à 14 h (HE). Elles affronteront également la Tchéquie le 7 janvier à 14 h (HE) avant de conclure leur ronde préliminaire contre la Finlande le 9 janvier à 14 h (HE).