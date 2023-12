Chevaliers de Lévis: deuxième victoire au Challenge

Suite à une victoire hier contre les Gaulois de Saint-Hyacinthe, c’est une équipe inconnue pour les Chevaliers de Lévis qui les attendait jeudi matin, dans le cadre du Challenge CCM de la LHM18AAAQ.

La recrue Antoine Proulx obtient les cordages alors que son opposant est Evan Weeks.

Le premier vingt commence sec pour les Chevaliers alors que le Wild prend l’avance après seulement 25 secondes de jeu. C’est Jordan Shaw qui déjoue Antoine Proulx d’un tir de la ligne bleue. Cependant les Chevaliers gagnent en intensité et à 3 :49, Elliot Lacroix bat Weeks suite à une belle mise en scène de Langlois et Lambert. Un peu plus de 6 minutes plus tard, Malcom Dumont bat Weeks entre les jambières pour donner l’avance aux Lévisiens. Après 20 minutes de jeu, Lévis mène 2-1.

L’équipe de Pier-Luc Giguère s’assure de ne pas regarder derrière en ajoutant un troisième filet consécutif alors que Julien Croteau déjoue Weeks. Des passes sont attribuées à Dallaire et Dumont. Lévis inscrira deux filets supplémentaires provenant de Maverick Labonté et Brandon Delarosbil. Après 2 périodes, Lévis retourne au vestiaire avec une avance de 5-1.

Pour le dernier aucun but n’est inscrit de la part des deux formations, mais Antoine Proulx se signale à plusieurs reprises pour freiner les attaques du Wild. La robustesse est au rendez-vous, mais cette dernière ne changera pas la marque finale.

Lévis l’emporte 5-1. Les joueurs du match sont Malcom Dumont des Chevaliers, et Jordan Shaw du Wild.

Les Chevaliers seront de retour sur la patinoire demain soir (15 décembre) à 17 h 30 alors qu’ils affronteront les Vikings de Saint-Eustache pour le troisième match de la ronde préliminaire.