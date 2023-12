Les Condors reçoivent le Titan de Princeville ce soir à Saint-Georges

Le Titan de Princeville rend visite aux Condors au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, pour le match CANAM en collaboration avec Les Constructions Robert Bernard et au profit de Moisson Beauce, ce vendredi 15 décembre à 19 h 30.

Le gardien William Gagné pourrait devenir le gardien avec le plus de victoire dans la LHJAAAQ avec 51 surpassant ainsi Jonathan Labrie qui en avait 50.

À noter, qu'il y aura plusieurs absents ce soir, Charles-Antoine Beauregard et Louis-David Veilleux ont été rappelés avec leur équipe LHJMQ, et Philippe Vézina (blessure). Une belle occasion pour les plus jeunes de prendre plus de responsabilités.

William Gagné, qui détient le record de la LHJAAAQ avec un jeu blanc de 45 arrêts face aux Prédateurs de Joliette le 20 février 2022, pourrait devenir le seul de l’ère moderne avec 51 victoires et en 70 départs en plus d’avoir mené son équipe à deux finales de la coupe NAPA avec 18 victoires en série. L’ancien des Panthères de l’école secondaire Veilleux a toujours son éligibilité pour la NCAA, il a reçu le trophée Patrick-Lalime remis au meilleur gardien en 2021-2022.

Alexandre Lamarre est en forme présentement avec 12 points à ses 4 derniers matchs et tentera de garder le rythme, lui qui a reçu le titre de joueur de la semaine pour une deuxième fois cette saison.

Il y aura aussi des billets de tirage à vendre pour courir la chance de gagner plusieurs prix :

Deux cartes-cadeaux 50$ chez Hockey Zone, un bâton hockey signé par Joshua Roy, une paire de billets pour le Rocket de Laval, une paire de billets pour le Canadiens de Montréal et un foursome au Club de Golf de Beauceville, avec nuitées et repas 3 services inclus (850$, gracieuseté de la Cache du Golf)

Les Condors sont sur une lancée avec 4 victoires consécutives et ils ne voudront pas échapper un 3e match face au Titan de Princeville qui semble avoir le numéro de nos favoris. C’est la beauté de la LHJAAAQ cette saison, chaque équipe peut gagner chaque soir.