Belle victoire d’équipe pour les Chevaliers

Suite au revers d’hier face à Saint-Eustache, c’est l’équipe hôtesse du Challenge CCM qui attendait les Chevaliers de Lévis.

Les Grenadiers de Châteauguayont terminé au premier rang après trois matchs alors que Lévis avait obtenu son accès par le huitième rang. La rotation de gardien se continue chez les Chevaliers alors qu’Antoine Proulx obtient le départ alors que son vis-à-vis est Samuel Meloche.

Pour la ronde éliminatoire, la durée des périodes est de 15 minutes. Les Grenadiers sont les premiers à s’inscrire à la marque alors que Jayden Rousseau bat Antoine Proulx avec un tir du derrière du filet. L’équipe locale prend un léger avantage de l’énergie, mais en tout de fin de période, Nathan Langlois remet les pendules à l’heure en récupérant un tir d’Alexandre Dallaire. Après 15 minutes de jeu, c’est 1 à 1.

Lors du deuxième tiers, les équipes s’échangent les attaques, mais les deux gardiens ferment la porte. C’est suite à une bévue du défenseur des Grenadiers que Charles-Albert Pouliot s’échappe et ne rate pas sa chance de déjouer Meloche avec un tir parfait. Ce but est inscrit à 10 :04. Les Lévisiens retournent au vestiaire avec une avance d’un but.

La troupe de Pier-Luc Giguère tentera de résister aux attaques des Grenadiers et c’est ce qu’elle fait tout le long de la période. Malgré l’ajout d’un sixième joueur, Antoine Proulx refuse de céder et procure la victoire aux Chevaliers.

La marque finale est de 2-1 pour Lévis. Les joueurs du match sont Antoine Proulx des Chevaliers, et Jayden Rousseau des Grenadiers.

Les Chevaliers se retrouvent en demi-finale alors qu’ils affronteront leurs rivaux de division, les Albatros du Collège Notre-Dame, dès 18 h 30 ce soir.