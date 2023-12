Six médailles pour des patineuses de Saint-Georges

Les athlètes du Club de patinage de Saint-Georges, qui ont participé à la compétition Invitation Thetford, la fin de semaine dernière à Thetford Mines, n'ont pas fait honte à leurs entraîneurs à l'issue de l'événement.

En effet, les jeunes filles ont remporté un total de six médailles, de toutes les couleurs!

Deux patineuses ont grimpé sur la plus haute marche du podium (médaille d'or), soit Laurence Duquette, dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans et Sarah-Maude Bouchard, dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans.

Pour sa part, Noémie Groleau a décroché l’argent chez les Star 9.

Enfin, Sabrina Rodrigue (Star 6), Ely-Rose Vallée (Star 4 moins de 13 ans) et Laurence Cloutier (Juvénile moins de 14 ans) sont revenues en Beauce avec chacune une médaille de bronze.