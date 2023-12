Les Chevaliers en finale aujourd'hui

Suite à une victoire samedi matin, dans le cadre du Challenge CCM de la LHM18AAAQ, un deuxième match attendait les Chevaliers de Lévis le même jour, et leurs opposants étaient bien connus: les Albatros du Collège Notre-Dame.

Noah Preston-Moore obtient la cage de son entraîneur Michel Ouellet alors que Pier-Luc Giguère dédie Philippe Boucher.

Le premier tiers est au ralenti pour les deux formations, mais quelques minutes plus tard, un regain d’énergie habite les Chevaliers et Malcom Dumont s’échappe et déjoue Preston-Moore d’un tir franc. Des passes sont attribuées à Demers et Poulin. Après 15 minutes de jeu, Lévis retourne au vestiaire avec une avance de 2-0.

Le deuxième engagement et pratiquement identique au premier alors que les deux formations s’échangent des attaques, mais en vain. Lévis ne peut conclure lors d’un avantage numérique. Après deux périodes, la marque demeure 1-0 pour les Chevaliers.

De retour d’une suspension d’une partie, Logan Poulin se démarque en début de troisième. C’est suite une séquence en zone offensive que ce dernier bat le gardien des Albatros et double l’avance des siens. Il s’agit de son premier filet du présent tournoi. Malcom Dumont en rajoute dans ce tournoi alors qu’il inscrit un autre filet, cette fois-ci en avantage numérique. À ce moment, ce devient 3-0 Lévis. Emerik Paris marque le quatrième but dans un filet désert.

La marque finale, 4-0 en faveur de Lévis. Les joueurs du match sont Philippe Boucher des Chevaliers, et Gabriel Anctil des Albatros.

Les Chevaliers voient leur chemin se poursuivent en finale du Challenge CCM. Cette partie aura lieu ce dimanche, 17 décembre 14 h, toujours à Châteauguay.