LHCS: le Giovannina de Sainte-Marie conserve sa première place

Cinq rencontres étaient à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud, avec notamment un calendrier complet de quatre parties le vendredi soir 15 décembre.

L’offensive était une fois de plus à l’honneur au cours de la fin de semaine, un seul match s’étant terminé avec cinq buts ou moins. Soulignons ici que Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Charles, Saint-Damien, Lotbinière et Montmagny ont tous connu les joies de la victoire, le Plastiques Moore de Saint-Damien s’inclinant à deux reprises.

Le Pavage Jirico s’impose à Saint-Prosper

En lever de rideau au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper vendredi soir, une performance de quatre points d’Édouard Ouellet, dont deux buts, a conduit le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli vers un gain de 7-5 sur les Hunters de l’endroit.

Pas moins de sept buts ont été inscrits lors de la période initiale. Édouard Ouellet a donné le ton dès la 58e seconde de jeu, inscrivant le premier filet de la rencontre sur une passe d’Alexandre Roussel. Les locaux ont répliqué avec deux buts consécutifs, soit le premier dans la LHCS de Marc-Olivier Labbé à 4:53 et le 9e de la saison de Gabriel Beaudoin lors d’un avantage numérique à 7:23.

Zachary Dumas à 10:27 et Édouard Ouellet avec son deuxième du match à 14:32, ont redonné une avance de deux buts aux visiteurs, mais Philippe Bernard a égalé la marque à 18:20. Donovan Vézina a cependant permis aux visiteurs de retraiter au vestiaire avec une avance d’un but à 19:37 et ce filet a semblé donner des ailes au Pavage Jirico qui a creusé l’écart avec deux buts sans réplique en deuxième, soit ceux de Nicolas Lamarre à 2:21 et Antoine Michaud à 16:17.

Lamarre, avec son deuxième de la rencontre en début de troisième, a permis aux visiteurs de creuser l’écart puis les Hunters, qui ont dominé 14-9 au chapitre des tirs au but lors de cet engagement, ont tenté une remontée avec deux buts en milieu d’engagement, soit ceux de Jérémie Roy à 13:26 et Gabriel Beaudoin, son deuxième de la rencontre une fois de plus en avantage numérique à 17:37, mais il était trop peu trop tard. Soulignons que le but de Roy représentait son 4e point de la rencontre, lui qui avait aussi amassé trois passes précédemment.

Sainte-Marie gagne le duel de la Beauce

Dans la dernière rencontre présentée vendredi soir du côté du Centre Frameco de Saint-Joseph, des doublés de William Dumont et Olivier St-Cyr ont conduit le Giovannina de Sainte-Marie vers un gain de 6-3 sur le Familiprix. Les Joselois ont amorcé la rencontre en force, prenant les devants 2-0 en début de première période avec deux buts de Raphaël Breton inscrits à 1:37 et 6:53. Loin de se laisser impressionner, William Dumont a imité Breton avec un doublé lui aussi avant la fin de l’engagement, son deuxième étant inscrit lors d’un avantage numérique à 16:26.

Poursuivant sur cette lancée, les visiteurs ont pris les devants pour de bon en deuxième. Anthony a porté la marque 3-2 avec son premier de la saison à 12:45 puis Olivier St-Cyr, avec son premier du match, a inscrit ce qui allait devenir le but victorieux 33 secondes plus tard.

St-Cyr avec son deuxième de la rencontre lors d’un avantage numérique à 5:25 au début de la troisième, a creusé l’écart en faveur des visiteurs, mais Jordan Doyon a rétréci l’écart 5-3 moins de deux minutes plus tard pour le Familiprix. Le pointage est resté ainsi qu’en fin de match alors que Samuel Landry complétait la marque pour les vainqueurs avec son 7e de la saison dans un filet désert à 19:39.

Prochains matchs

Soulignons que cinq rencontres auront lieu avant la pause de Noël. Ce jeudi 21 décembre à 20 h, Saint-Damien visitera Saint-Charles dans le cadre d’une série aller-retour, les deux équipes s’affrontant également le lendemain, à la même heure, à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien.

Toujours le 22 décembre, la rivalité de la 132 sera à l’avant-plan, alors que le Pavage Jirico rendra visite au Décor Mercier à l’aréna de Montmagny, rencontre qui débutera à 20 h 30. À 20 h 45, le Familiprix de Saint-Joseph tentera de prendre sa revanche alors qu’il rendra visite au Giovannina au Centre Caztel de Sainte-Marie. Enfin, dans le dernier match de la soirée, les Hunters de Saint-Prosper se frotteront aux Mercenaires de Lotbinière à compter de 21 h à l’aréna de Saint-Gilles.

Classement et statistiques

Au terme des matchs du dernier week-end, soulignons que le Giovannina de Sainte-Marie conserve toujours la tête de la section Ouest et du classement général avec 18 points en 12 matchs, quatre de mieux que Lotbinière (11 parties jouées) et Saint-Joseph (13 rencontres). Saint-Prosper est dernier de sa section avec 10 points. Dans l’Est, Saint-Jean-Port-Joli est toujours en tête avec 14 points, un de mieux que Saint-Charles et Montmagny. Ces trois équipes ont toutes disputé 11 parties jusqu’ici, tout comme Saint-Damien qui est toujours dernier de sa section et du classement général avec quatre points.

Avec quatre points contre Saint-Jean-Port-Joli vendredi soir, Jérémie Roy s’est hissé en tête du classement des pointeurs avec 23 points dont 11 buts, un de mieux que Samuel Landry de Sainte-Marie et deux de plus que le coéquipier de ce dernier, William Dumont, qui en a 20. Félix-Antoine Leblond du Pavage Jirico domine la colonne des gardiens de but avec six victoires jusqu’ici.