L'École des Deux-Rives aura son terrain de football synthétique

La campagne de sociofinancement de l'École des Deux-Rives de Saint-Georges pour son projet de terrain de football synthétique a atteint son objectif, ce lundi 18 décembre afin de pouvoir ramasser près de 200 000 $.

EnBeauce.com est allé interroger le directeur de l'établissement, Mario Bolduc, afin de connaître les prochaines étapes du projet.

Depuis maintenant plus de deux ans, l'École des Deux-Rives est à la recherche de financement afin de terminer l'aménagement de sa cour extérieure. Le projet de terrain synthétique en était sa dernière phase.

« Les premières sommes que l'on a ramassé, il y a deux ans, étaient vraiment pour la surface synthétique et la préparation du terrain. La campagne de sociofinancement va nous permettre d'ajouter des gradins, un panneau indicateur et les buts », a ajouté Mario Bolduc, le directeur.

« J'avais une pression supplémentaire, car je prends ma retraite dans deux jours. Je souhaitais que toute la partie financement de la cour d'école soit réglée, pour que la personne qui va me succéder soit dans la réalisation de ce projet ».

L’école avait en effet 90 jours pour atteindre l’objectif fixé à 100 000 $ sur la plateforme La Ruche. Si l’objectif était réussi, le Fonds Mille et Un remettait 100 000 $ supplémentaires pour le projet.

Avec un départ très tranquille, la campagne de sociofinancement n'a pas eu l'effet qu'attendait les organisateurs. Finalement, c'est à quelques jours de la fin de cette dernière, que l'objectif a été atteint.

« On a eu du stresse, car on avait l'impression qu'on n'y arriverait pas. Mais finalement ça s'est accéléré vers la fin et on est très heureux. Maintenant, nous devrions partir en appel d'offres au mois de janvier pour aller faire des soumissions. Les travaux devraient débuter au mois de mai », a détaillé Mario Bolduc.

« Je voulais vraiment remercier les personnes qui ont parlé de ce projet et qui ont investi. Une invitation sera faite à toute la population pour le match d'inauguration de ce nouveau terrain », a-t-il conclu.