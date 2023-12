Deux médailles pour le Club de patinage artistique Axel

Grâce à une collaboration officielle avec Transport LFL, les sentiers de ski de fond et de raquette du Club Ski Beauce de Vallée-Jonction seront accessibles gratuitement à celles et ceux qui pratiquent ces sports de loisir. L'annonce a été faite lors la soirée d’ouverture officielle de la saison 2023-2024, qui s'est tenue le 15 décembre (et qui a ...