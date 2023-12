Deux défaites et une victoire pour le Canam Beauce-Appalaches

Deux des cinq clubs du Canam Beauce-Appalaches, qui évoluent dans la Ligue de hockey élite du Québec, étaient en action la fin de semaine dernière.

L'équipe M13 AAA avait deux matchs au programme. Samedi, elle était sur la route à Kingsey Falls pour y affronter Le Cascades Elite. L'équipe beauceronne a tenu le coup pendant les deux premières périodes contre cet adversaire qui compte avec le moins de défaites en saison régulière. Le Cascades Elite est revenu en force avec trois buts sans réplique en troisième période et l’a emporté 4 à 1.

Dimanche, Les Corsaires de Pointe-Lévy étaient les visiteurs au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper. Tirant de l’arrière 1 à 0 après deux périodes, le Canam a redoublé d’efforts, ce qui a porté fruit: Jacob Doyon a créé l’égalité et Malix Marois a donné le but de la victoire. Compte final: 2-1.

M15 AAA

Dimanche dernier, l’équipe se rendait à Sherbrooke pour affronter Les Harfangs. Les deux équipes se sont échangés deux buts en première période. Le Canam a pris les devants en deuxième période avec deux buts rapides de Louis-David Bédard, à 28 secondes, et Hugo Bergeron, à 00:01:04. Les Harfangs ont répliqué avec un filet et le M15 AAA a terminé la deuxième période en avance 4 à 3. La fin de rencontre a cependant été difficile pour le Canam alors que les Harfangs se sont inscrits au tableau à la douzième minute de jeu et ont complété leur remontée avec un but en désavantage numérique. L'équipe beauceronne s'est incliné 5 à 4.

Les cinq formations du groupe seront en vacances jusqu’au 6 janvier.