Une belle fin d'année pour le Club de Natation Régional de Beauce

La fin d'année de Club de Natation Régional de Beauce (CNRB) aura été intense avec plusieurs compétitions pour les nageurs du club.

Ces derniers ont notamment participé aux Championnats Québécois senior au Parc Olympique à la fin du mois de novembre.

Émile Bergeron, était le seul représentant du club à cet évènement et s'est démarqué en brisant deux records du clubs dans sa catégorie d'âge.

En suite, ce sont deux groupes de nageurs du CNRB ont participé, la fin de semaine du 1er et 2 décembre à deux rencontres tenues dans la région de Québec.

Le samedi, lors de l’Invitation NSH à la Piscine Sylvie-Bernier, neuf membres du C.N.R.B. ont accédé au podium à quatorze reprises. Maxime Frenette et Hubert Bergeron avec chacun deux médailles d’or et deux médailles d’argent se sont distingués. Plusieurs de nos nageurs ont profité de l’occasion pour courir sur des distances supérieures à celles habituelles pour eux.

Le lendemain, c’était au tour de nageuses et nageurs moins expérimentés de s’exécuter à L’Arpidrome de Charlesbourg à l’occasion de la rencontre régionale 3. Les dix-sept représentants en ont profité pour amasser sept médailles d’or et deux de bronze. Émile Beaudoin, Jodin Combate-Perrez, Élodie Beaulieu et Florence Hamel ont accédé à la plus haute marche du podium.

Enfin, le club s’est ensuite distingué au PEPS de l’Université Laval lors du Défi Nez-Rouge et de la compétition pour les 12 ans et moins tenu au même endroit du 8 au 10 décembre. Les sept médailles dont trois d’or obtenues au bassin principal ont permis au C.N.R.B. de terminer au neuvième rang du tableau des médailles.

Cette rencontre à laquelle participaient près de mille nageurs de trente clubs de partout au Québec a aussi permis aux membres du Club d’améliorer leurs meilleurs temps inscrit dans une proportion de quatre-vingt-cinq pour cent.

Si Hubert Bergeron, Ophélie Sirois et Émile Bergeron se sont particulièrement illustrés en montant sur diverses marches du podium, ce sont tous les membres présents qu’il faut féliciter en raison de la qualité de leur performance.