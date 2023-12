Changement de meneurs dans la section Est, un classement qui se resserre dans l’Ouest

Un calendrier de cinq rencontres était à l’affiche avant la pause de Noël dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Avec un gain en deux matchs contre le Plastiques Moore de Saint-Damien, les Éperviers de Saint-Charles se sont hissés en tête de la section Est de la LHCS.

Dans l’Ouest, le classement se resserre de plus en plus, Saint-Joseph et Lotbinière s’approchant à deux points des meneurs de la section et du classement général, le Giovannina de Sainte-Marie.

Série aller-retour dans Bellechasse

Comme le veut la coutume, l’arrivée du temps des Fêtes signifie la tenue d’un programme double entre les deux équipes de Bellechasse. Cette série s’est amorcée le jeudi 21 décembre avec un affrontement présenté devant 452 spectateurs à l’aréna de Saint-Charles, les Éperviers l’emportant 4-1 devant le Plastiques Moore de Saint-Damien.

Bryan Groleau a ouvert la marque à 3:31 en première pour les Éperviers, complétant une manœuvre de Vincent Blackburn. Patrick Labbé a doublé l’avance des locaux en inscrivant son 4e de la saison à 15:41, mais Jean-Maxime Bond, avec son 10e de l’année, a permis au Plastiques Moore de rétrécir l’écart en début de deuxième.

Gabriel Bouchard et Maxime Brodeur Plante, avec deux buts rapides en milieu d’engagement à 11:43 et 12:59, ont permis de consolider l’avance des Éperviers qui n’ont plus regardé en arrière par la suite. Soulignons que le milieu de la deuxième période a été tumultueux, pas moins de trois combats étant enregistrés en moins d’une minute.

Le Plastiques Moore prend sa revanche

Les deux rivaux de la route 277 se retrouvaient donc à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien pour le match retour de cette série de deux matchs le vendredi 22 décembre et pour une rare fois cette saison, le Plastiques Moore a pu goûter aux joies de la victoire, l’emportant 3-2 en prolongation devant les Éperviers.

Louis-Philippe Charest a permis au Plastiques Moore de prendre les devants 1-0 en première, inscrivant son deuxième de la saison et premier de la rencontre à 11:12. Le capitaine Charles Dulac-Simard a doublé l’avance des locaux avec le seul but de l’engagement médian à 10:05, puis les Éperviers ont forcé la tenue de la prolongation avec deux buts en troisième : Charles Bergeron a rétréci l’écart 2-1 à 1:34 puis Jessy Croteau a créé l’égalité à 17:28, assisté de Vincent Blackburn qui avait également préparé le filet de Bergeron.

Louis-Philippe Charest a tranché le débat en faveur du Plastiques Moore, trompant la vigilance du gardien Christopher Gallant à 3:02 de la période supplémentaire.

Montmagny triomphe du Pavage Jirico

Dans un festival offensif ou 12 buts ont été inscrits et 91 tirs au but enregistrés par les deux équipes, le Décor Mercier de Montmagny a signé un important gain de 8-4, à domicile, devant le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli.

Les Magnymontois ont attaqué en force dès la période initiale, inscrivant cinq buts contre un seul pour leurs adversaires. Hubert Fréchette a ouvert la marque en avantage numérique à 4:48 et un peu plus d’une minute plus tard, Olivier Coulombe doublait cette avance à 5:52. L’avalanche de buts s’est poursuivie, Justin Bernier et Alex Vaillancourt portant la marque 4-0 en faveur de Montmagny avant que Nicolas Lamarre ne rétrécisse l’écart à la 18e minute de jeu. Jean-Daniel Gauthier s’est assuré de ne donner aucune chance aux visiteurs en inscrivant le 5e but des siens en désavantage numérique à 19:47.

Hubert Fréchette et Jean-Daniel Gauthier, leurs deuxièmes de la rencontre chacun, ont marqué en deuxième pour le Décor Mercier, leurs buts étant séparés par le deuxième du match de Nicolas Lamarre lors d’un avantage numérique à 9:46.

Alex Vaillancourt a porté la marque 8-2 en faveur de Montmagny lors d’un avantage numérique à 3:20, Nicolas Lamarre, avec son troisième de la rencontre à 4:44 et Zachary Ouellet, en tout de fin de match, complétant la marque pour les visiteurs.

Saint-Joseph prend sa revanche

Comme ce fut le cas lors de la première série aller-retour entre les deux équipes beauceronnes plus tôt cette saison, le Familiprix de Saint-Joseph s’est relevé de sa défaite de la fin de semaine précédente à domicile, devant le Giovannina de Sainte-Marie, pour surprendre ces derniers 6-3 au Centre Caztel vendredi soir.

Le Giovannina a pris les devants 1-0 avec le 6e de la saison de Philippe Leclerc en avantage numérique en fin de première puis dès la 39e seconde de jeu en troisième, Anthony Dumont a doublé cette avance avant qu’Alexandre Mathieu ne rétrécisse l’écart 2-1 à 1:21.

Samuel Landry a rétabli l’avance de deux buts du Giovannina 44 secondes après le filet de Dumont, mais le reste de la période et du match a été entièrement à l’avantage des Joselois qui ont inscrit cinq buts sans réplique pour l’emporter. Louis-Antoine Rochette a rétréci l’écart 3-2 à 10:51, puis James Kelly, avec son premier de l’année, a créé l’égalité à 15:51.

Michaël Vallerand allait donner les devants pour de bon au Familiprix 20 secondes plus tard et les Joselois, qui ont dominé 41-25 au chapitre des tirs au but, ont marqué deux autres fois en troisième, Alexandre Mathieu inscrivant le but d’assurance en désavantage numérique à 14:37 et Jean-Michaël Gilbert complétant dans un filet désert, sans aide, à 18:28.

Gain serré des Mercenaires

Dans la dernière rencontre au menu de cette autre soirée des plus remplies, les Mercenaires de Lotbinière recevaient la visite des Hunters de Saint-Prosper. Malgré le brio du gardien Léo Deblois qui a repoussé 42 des 45 tirs dirigés vers lui, les Etcheminois ont baissé pavillon 3-2 devant les Mercenaires.

Les locaux ont pris les devants 1-0 lorsque Tommy Desrochers a inscrit son deuxième de la saison à 7:52 en première, puis Guillaume Linteau doublait cette avance avec son premier de l’année à 3:09 en deuxième.

Jacob Roy-Lalonde a rétréci l’avance 2-1 à un peu moins de deux minutes plus tard, mais l’écart de deux buts a été rétabli à 19:09 après que Mickaël Bélanger eut complété une manœuvre de Thomas Vallières.

Alexandre Roy a ramené le match à un seul but d’écart à 6:03 au début de la troisième, le pointage restant toutefois le même jusqu’à la fin, par la suite.

Prochains matchs

Une fois le congé de Noël passé, un court calendrier de deux parties sera à l’affiche le vendredi 29 décembre prochain alors que Lotbinière rendra visite à Saint-Prosper à 20 h et que Montmagny rendra la pareille au Pavage Jirico lors d’une confrontation débutant à 20 h 30 au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.

L’action reprendra normalement, par la suite, avec cinq rencontres présentées lors de la première fin de semaine de janvier. Le vendredi 5, Saint-Jean-Port-Joli recevra Lotbinière et Saint-Prosper se rendra à Saint-Joseph pour y affronter le Familiprix. Le lendemain, le Plastiques Moore de Saint-Damien recevra la visite de Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Charles se rendra à Montmagny pour y affronter le Décor Mercier. Enfin, le dimanche 7 janvier à compter de 15 h, nous aurons droit à un affrontement mettant aux prises Saint-Joseph à Lotbinière, à l’aréna de Saint-Gilles.

Classement et statistiques

Juste avant le congé de Noël, Saint-Charles a momentanément pris la tête de la section Est avec 16 points en 13 parties, un de mieux que Montmagny et deux de plus que Saint-Jean-Port-Joli qui a glissé au troisième rang. Saint-Damien a maintenant six points, toujours en quatrième position.

Dans l’Ouest, Sainte-Marie a vu son avance fondre quelque peu, le Giovannina ayant 18 points contre 16 pour Saint-Joseph, qui a un match en main, et Lotbinière qui a toutefois disputé 14 parties. Saint-Prosper demeure dernier avec 10 points en 12 parties.

Avec ses quatre points contre Saint-Jean-Port-Joli vendredi soir, Jean-Daniel Gauthier de Montmagny a rejoint Jérémie Roy de Saint-Prosper en tête des pointeurs de la LHCS, chaque joueur ayant 25 points. Gauthier est toutefois devant Roy en raison des buts marqués, avec 14 contre 11.