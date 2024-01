Cool FM : Charles Tremblay élu meilleure recrue en décembre

La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a attribué le titre de recrue du mois de décembre au jeune joueur du Cool FM de Saint-Georges, Charles Tremblay, ce jeudi 4 janvier.

Son coéquipier, Maxime Lacroix, a quant à lui été nommé meilleur joueur offensif.

En effet, l'attaquant Charles Tremblay du Cool FM est le joueur étant à sa première saison qui a retenu l'attention lors du troisième mois de la saison 2023-2024.

Ce dernier s'est distingué avec trois buts et cinq aides en six parties. Un de ses buts a été inscrit avec l'avantage d'un homme. Il a marqué deux points ou plus lors de trois de ses parties.

Outre les points cumulés à sa fiche, il a contribué au succès de son équipe en jouant du bon hockey sur 200 pieds. Sa fiche différentiel de +1 en fait foi.

Également, le vétéran Maxime Lacroix a été la sensation offensive du mois de décembre avec une récolte de neuf buts et une aide en seulement six parties. Quatre de ses buts ont été inscrits avec l'avantage d'un homme.

Ce dernier a été élu la première étoile de la neuvième semaine dans la ligue, notamment grâce à sa partie de trois buts du 1er décembre dernier contre Rivière-du-Loup. Maxime Lacroix est au troisième rang des pointeurs de toute la ligue.