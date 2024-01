Condors : « Une première moitié de saison avec une belle progression », dit Jonathan Ferland

L'équipe des Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches a réussi une très belle première moitié de saison en se plaçant au troisième rang de la LHJAAAQ avant les congés des fêtes.

EnBeauce.com est allé interroger, Jonathan Ferland, entraîneur-chef pour revenir sur les premiers mois de compétitions et les objectifs pour la suite de la saison.

« On a eu une belle première moitié de saison avec une belle progression et c'est ça qui est important. De la progression dans le jeu de notre équipe, mais aussi dans le jeu de chaque joueur », a lancé Jonathan Ferland.

En effet, les Condors ont su montrer un beau visage lors de ce début de compétition, surtout vers la fin novembre et début décembre, où ils avaient enchaîné sept victoires consécutives.

« J'ai beaucoup aimé le fait de s'établir comme une équipe de transition avec du jeu très rapide dans notre exécution, pas juste parce qu'on patine bien, mais parce qu'on a fait bouger la rondelle lors de cette première moitié de saison. On a aussi bien joué à 5 contre 5, on est une bonne équipe défensivement et offensivement. On arrive à jouer de façon à ce que nos cinq joueurs soient impliqués dans toutes les zones », a détaillé l'entraîneur-chef.

Néanmoins, du travail reste à faire chez les verts et blancs, notamment pour les unités spéciales.

« Le côté négatif, c'est un petit peu nos unités spéciales. On s'est replacé plus vers la fin, mais en début de saison, on avait de la difficulté et on prenait trop de buts en désavantage numérique et on n'en marquait pas assez. C'est quelque chose que l'on travaille et l'exécution s'améliore de semaine en semaine, donc on est confiant par rapport à tout ça ».

Pour les prochaines semaines, l'entraîneur ne cache pas ses objectifs et les Condors devront jouer le haut du classement et tenter une nouvelle fois d'atteindre la finale.

« Notre objectif était de se retrouver en deuxième moitié de saison, pour pouvoir se battre et être l'une des meilleures équipes au classement général. On ne fait pas une obsession là-dessus non plus, parce que l'important, c'est toujours notre progression en tant qu'équipe et en tant que joueur. Mais c'est sûr qu'on voulait être bien placé pour jouer le haut du classement », a-t-il conclu.

Les Condors retrouveront leurs partisans au Centre Sportif Lacroix-Dutil ce samedi 6 janvier, dès 19 h 30, avec la réception des joueurs de l'Everest de la Côte-du-Sud.