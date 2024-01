Ligue de hockey Côte-Sud: l’action reprend de plus belle

Après un congé des Fêtes lors duquel seulement deux rencontres étaient disputées, l’action a repris en force le week-end dernier dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec cinq parties à l’affiche.

Rappelons que le 29 décembre dernier, les Mercenaires de Lotbinière avaient eu raison des Hunters de Saint-Prosper 5-2 et que le Décor Mercier de Montmagny avait disposé du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli 3-2 dans le match retour entre les deux équipes qui s’étaient affrontées une semaine auparavant.

Lotbinière écrase le Pavage Jirico

Deux des cinq matchs du week-end avaient lieu le vendredi 5 janvier. Forts de leur victoire de la semaine précédente contre Saint-Prosper, les Mercenaires de Lotbinière se rendaient au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Menés en attaque par Joey Beaudoin, qui a amassé quatre points (1-3), les Mercenaires se sont imposés par la marque de 8-3.

Jason Bêty a donné les devants aux visiteurs à 14:07 en première, mais le Pavage Jirico a répliqué tout de suite après avec deux buts en 33 secondes, soit ceux d’Alexandre Chrétien et Alexandre Bérubé à 15:06 et 15:39. Cette fin de période un peu folle s’est poursuivie avec trois buts sans réplique des Mercenaires inscrits en un peu moins d’une minute : Alexandre Fortier a créé l’égalité à 16:27, puis Thomas Vallières a donné les devants aux siens pour de bon à 16:50. Mickaël Bélanger a porté la marque 4-2 à 17:24 et après que Charles Hébert eut rétréci la marque à 7:07 en deuxième, Lotbinière a creusé l’écart avec deux autres buts en fin d’engagement, soit celui de Guillaume Linteau en avantage numérique à 14:39 et de Jason Pitt à 17:57.

Joey Beaudoin et Jason Pitt, avec son deuxième du match, ont complété la marque pour les vainqueurs en première moitié de troisième, les Mercenaires dominants 39-29 au chapitre des tirs au but.

Quatrième revers de suite des Hunters

Le dernier mois a été difficile pour les Hunters de Saint-Prosper qui, toujours le vendredi 5 janvier, visitaient le Familiprix de Saint-Joseph au Centre Frameco. Sans victoire depuis le 8 décembre, les Etcheminois ont subi un quatrième revers de suite, s’inclinant 5-2 devant les Joselois.

Les locaux se sont imposés dès la période initiale avec deux buts sans réplique : après que Jean-Michaël Gilbert eut donné les siens aux siens sur le coup de la première minute de jeu, Bobby Cadorette a profité d’un avantage numérique pour doubler l’avance des siens à 15:05.

Les unités spéciales du Familiprix ont de nouveau frappé en début de deuxième, Jacob Jacques inscrivant son 11e de la saison lors d’un désavantage numérique, cette fois, à 3:50. Jérémie Roy a profité de la même punition pour inscrire les Hunters sur la feuille de pointage à 4:37, mais les Beaucerons se sont assurés de mettre un terme à toute tentative de remontée des Prospériens avec deux buts rapides en milieu d’engagement, soit ceux de Maxime Plante à 9:00 exactement et de Zacharie Busque-Mercier qui portait la marque 5-1 à 10:09.

Stéphane Pruneau des Hunters a été le seul marqueur en troisième, profitant d’un avantage numérique pour inscrire son deuxième de la saison sur des passes de Sammy Dubois et Steeve L’Heureux à 9:15.

Soulignons que le Familiprix a dirigé 42 tirs sur le gardien Léo Deblois, Bobby Poulin faisant face à 30 lancers de son côté.

La prolongation sourit aux Plastiques Moore

Deux rencontres étaient présentées le samedi 6 janvier, celles-ci étant toutes les deux remportées par les équipes Bellechassoises. À l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien, tout d’abord, un filet de Maxime Aubin, son premier de la saison inscrit en prolongation, a permis aux Plastiques Moore de l’emporter 4-3 devant le Pavage Jiroco de Saint-Jean-Port-Joli.

Les deux équipes se sont inscrites au pointage en première : Jean-Maxime Bond a tout d’abord profité d’un avantage numérique pour donner les devants 1-0 aux Bellechassois à 8:46, Zacharie Dumas assurant la réplique à 10:39.

La deuxième période a été à l’avantage du Plastiques Moore qui a marqué à deux reprises. Xavier Martel a donné les devants aux siens à 1:47, puis Christopher Sénéchal a creusé l’écart avant la fin de l’engagement, complétant une manœuvre de Louis-Philippe Charest et Maxime Aubin à 17:49 en avantage numérique.

Loin de se laisser décourager, le Pavage Jirico a inscrit deux buts sans réplique en deuxième moitié de troisième pour forcer la tenue de la prolongation. Donovan Vézina a tout d’abord profité d’un effort individuel pour rétrécir l’écart à 13:03 en désavantage numérique, puis Charles Hébert a créé l’égalité à 18:16, complétant un jeu préparé par Édouard Ouellet.

Le suspense n’a pas duré longtemps lors de la période supplémentaire, Maxime Aubin complétant un jeu préparé par Xavier Martel à 1:45.

Victoire éclatante des Éperviers

Avec 54 tirs au but contre 28 et une poussée de quatre filets sans réplique en période médiane, les Éperviers de Saint-Charles ont signé un gain sans équivoque de 6-3 devant le Décor Mercier lors d’une rencontre présentée également samedi soir à l’aréna de Montmagny.

Après que Jean Daniel Gauthier eut donné les devants aux locaux à 2:55, Olivier Patry a créé l’égalité à 16:40. Les Éperviers ont, comme on le mentionnait précédemment, explosé avec quatre buts sans réplique en deuxième, cette poussée s’amorçant avec le 4e de la saison de William Labbé à 4:25.

Bryan Groleau a ensuite profité d’un avantage numérique pour creuser l’écart 3-1 à 10:05, son coéquipier Vincent Blackburn s’imposant par la suite avec deux buts consécutifs : le premier 40 secondes après celui de Groleau et le second à 19:20, ces filets allant devenir les buts de la victoire et d’assurance.

Justin Bernier dès la 21e seconde de jeu et Jean Daniel Gauthier, avec son deuxième du match à 6:19, ont essayé de lancer une remontée en troisième pour les locaux, mais Dylan Asselin Racine a mis un terme aux espoirs du Décor Mercier en inscrivant son 6e de l’année à 12:48.

Duel offensif à Saint-Gilles

Dans le dernier match de la fin de semaine présenté dimanche après-midi à l’aréna de Saint-Gilles-de-Lotbinière, le Familiprix de Saint-Joseph et les Mercenaires de Lotbinière se sont livré un duel offensif au terme duquel 13 buts ont été inscrits, le Familiprix s’imposant par la marque de 7-6 en prolongation.

Les Joselois ont amorcé le match en force avec trois buts contre un seul lors de la période initiale, Maxime Plante donnant les devants aux visiteurs dès la 38e seconde de jeu, suivi de Gabriel Perreault qui a doublé l’avance des siens à 4:04. Joey Beaudoin a rétréci l’écart lors d’un avantage numérique à 10:54, mais Olivier Lafontaine a rétabli l’avance de deux buts des Beaucerons moins d’une minute plus tard, complétant une manœuvre de Maxime Plante et Jacob Jacques à 11:38.

Les locaux ont renversé la vapeur en deuxième, inscrivant à leur tour trois buts contre un seul pour les visiteurs. Laurent Demers a tout d’abord profité d’un avantage numérique pour rétrécir l’écart à 11:23, avant de voir Alexandre Fortier créer l’égalité trois minutes plus tard. Joey Beaudoin a donné les devants aux siens pour la première fois avec son 8e de la saison à 17:35, mais 59 secondes plus tard, Philippe Audet créait à son tour l’égalité pour les Joselois.

Alors qu’un joueur des Mercenaires était au cachot, Mathieu Létourneau a de nouveau donné les devants au Familiprix à 4:04 en début de troisième, puis Laurent Audet a de nouveau créé l’égalité à 10:32. Jean-Michel Gilbert a porté la marque 6-5 en faveur du Familiprix 27 secondes plus tard, mais Jason Pitt a profité d’un avantage numérique tard en fin d’engagement (18:40) pour forcer la tenue de la prolongation.

C’est finalement Philippe-Olivier Rochette, avec son 5e de la saison sur un passe de Jacob Jacques, une quatrième pour lui dans ce match, qui a mis un terme au débat dès la 39e seconde de jeu de la prolongation.

Prochains matchs

Quatre parties seront présentées le week-end prochain dans la LHCS. Deux auront lieu le vendredi 12 janvier alors que Montmagny visitera Saint-Jean-Port-Joli à 20 h 30 et que Sainte-Marie recevra la visite de Saint-Prosper à 20 h 45. Aucun match ne sera à l’affiche le lendemain, mais le dimanche 14 janvier en après-midi, Sainte-Marie recevra Saint-Damien (14 h 30) alors que Saint-Charles affrontera les Mercenaires à l’aréna de Saint-Gilles, rencontre prévue à 15 h.

Classement et pointeurs

Après les rencontres de la fin de semaine, le classement se resserre dans la section Ouest alors que les Mercenaires de Lotbinière ont pris la tête avec 21 points en 15 parties, un de mieux que Saint-Joseph qui en a 16. Inactif au cours du dernier week-end, le Giovannina de Sainte-Marie a glissé en 3e place avec 18 points en seulement 13 matchs. Saint-Prosper, avec ses quatre revers consécutifs, est bon dernier de la section avec 10 points.

Dans l’Est, les Éperviers de Saint-Charles conservent la tête avec 18 points, un de mieux que Montmagny et trois de plus que Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Charles a un et deux matchs en mains sur leurs poursuivants alors que Saint-Damien ferme toujours la marche avec huit points en 14 parties.

Jean Daniel Gauthier de Montmagny et Jérémie Roy de Saint-Prosper sont en tête de la colonne des pointeurs avec 28 chacun, Gauthier ayant 15 buts contre 13 pour Roy. Jacob Jacques de Saint-Joseph est troisième avec 25 points.