Hockey: victoire convaincante des Chevaliers

Les Chevaliers ont bien entamé le dernier droit de la saison régulière ce soir devant une foule de 768 spectateurs. Ils ont vaincu l’équipe qui trône au sommet du classement général et le meilleur gardien du Circuit Lévesque soit le Blizzard du Séminaire Saint-François et leur gardien Félix Langlois par la marque de 5 à 0 ce vendredi soir.

Le premier vingt fût bien partagé entre les deux équipes.Elliot Lacroix des Chevaliers inscrit son 8e but de la saison avec l’aide de Dereck Asselin alors qu’il ne restait que 43 secondes à faire à la période.

Les représentants de Chaudière-Appalaches prennent le contrôle du match en période médiane. Dès la 25e seconde, Maxime Lambert reprend un retour de lancer pour inscrire son 14e filet de la campagne. Les locaux portent le pointage à 3 à 0 lorsque le gardien adverse accorde un juteux retour de lancer à 5:04. Malcolm Dumont en profite pour marquer son 3e but de la saison. L’entraîneur du Blizzard, Mikael Tam, demande un temps d’arrêt après ce but pour calmer sa troupe et pour ralentir le rythme imposé par les lévisiens. La stratégie ne semble pas porter fruit car Dereck Asselin profite d’une mauvaise sortie du cerbère du Blizzard. L’attaquant des Chevaliers n’a qu’à lancer la rondelle dans un filet désert. Après 40 minutes de jeu, l’équipe de Pier-Luc Giguère est en avance 4 à 0.

Pour le troisième vingt, avec une avance de 4 buts, les Chevaliers ne se sont pas contentés de jouer défensivement. Ils continuent à appliquer de la pression sur nos voisins de la Rive-Nord. Emerick Paris profite d’un avantage numérique pour inscrire son 4e but de la saison. Brandon Delarosbil obtient une deuxième aide ce soir sur le 5e but des lévisiens. Le jeu blanc va à la fiche de Philippe Boucher. Il a repoussé les 32 lancers dirigés sur lui. Il s’agit de sa 10e victoire cette saison.

Les trois étoiles RDS sont tous des Chevaliers:

1ère étoile :Philippe Boucher;

2e étoile :Brandon Delarosbil;

3e étoile : Dereck Asselin.

Le prochain match des Chevaliers à domicile aura lieu le samedi 13 janvier à 16 h dans le cadre de la journée des Mascottes Dessercom. Les Grenadiers de Châteauguay seront les visiteurs.