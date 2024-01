Tennis Beauce intronise onze premiers athlètes

Tennis Beauce a inauguré son Temple de la renommée lors de son tournoi de la Classique de Noël du 17 décembre dernier, en honorant ses anciens joueurs.

Au nombre de 11, ces athlètes ont marqué l’histoire du club, depuis sa création en 1978 jusqu’à aujourd’hui, tant sur la scène nationale et qu'internationale.

Ces ambassadeurs qui ont été intronisés sont Louis-Joseph Lacroix, Sandra Létourneau, Philippe Rodrigue, Nicolas Brochu, Marie-Pier Pouliot, Mathieu Fortin-Thibaudeau, Olivier Giraudo, AlexiAnn Drouin, Rosalie Carrier-Dulac, tous originaires de Saint-Georges, Julien Lafranchise, (Thetford Mines) et Alizée Poulin (Beauceville).

Par ailleurs, Tennis Beauce a profité de l'occasion pour inaugurer ses nouveaux courts, dont la surface de jeu a été remise à neuf, grâce au soutien de quatre commanditaires, soit Garaga, Assante, Mirage et Canam.

Les prochaines activités chez Tennis Beauce seront la deuxième étape du circuit québécois 14 ans (20 et 21 janvier) ainsi que la Coupe Mirage (championnat québécois 16 ans) avec les qualifications les 3 et 4 février, et le tableau principal de compétition les 17 et 18 février.