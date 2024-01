Tournoi Bantam de Saint-Georges: une inscription record de 56 équipes

Pour sa 51e présentation, le Tournoi de hockey Bantam de Saint-Georges accueillera 56 équipes dans six catégories différentes, ce qui constitue un record d'inscription dans l'histoire de l'événement.

« C'est du jamais vu! », s'est exclamé le principal organisateur de la compétition, Pierre Poulin.

Outre le territoire de Chaudière-Appalaches, les clubs proviendront de plusieurs régions du Québec: la Capitale-Nationale, Montréal, l’Estrie, la Mauricie, la Montérégie, le Saguenay—Lac-St-Jean, les Laurentides et Lanaudière.

Les formations M15 de classe BB et D2 auront quatre équipes alors que celles de niveau A et D 1 en compteront huit chacune. Enfin, les calibres B et D3 aligneront 16 équipes par niveau.

C’est donc quelques 108 parties qui seront au programme, alors que les équipes tenteront de mettre la main sur l'une des six ceintures de champion. D'ailleurs, nouveauté cette année, chaque ceinture est commanditée par une entreprise de la région.

Pour le premier week-end, les classes A, B et BB seront en action au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Le tournoi prend son envol ce jeudi soir, 11 janvier, avec deux parties à l’affiche dans la catégorie A. La première verra l’équipe du Regroupement Saint-Georges/Beauce-Centre disputer la victoire aux Commandeurs de Pointe-Lévy. Le tout débute à compter de 17 h.

Lors de la deuxième fin de semaine (18 au 21 janvier), ce seront les équipes scolaires qui auront toute la place, soit les niveaux D1, D2 et D3.

Les organisateurs pourront aussi compter sur la collaboration de Germain Morin, et son personnel d’arbitres et de chronométreurs, pour la bon déroulement des matchs.

La population est invitée à venir encourager ces jeunes hockeyeurs, lors de ces deux weekends, alors que l’entrée au tournoi est totalement gratuite. Pour connaître l'horaire des parties, simplement cliquer ici.