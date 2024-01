Saint-Prosper: le Village Beauceron ouvre son sentier de patinage

Le Village Beauceron de Saint-Prosper a annoncé l'ouverture de son sentier de patinage en plein-air dès ce vendredi 12 janvier.

Les visiteurs pourront aussi profiter d'un sentier de raquette qui ouvrira un peu plus tard.

Après avoir été retardé une première à cause du retour de la douceur sur le Québec fin décembre, le sentier de patin du Village Beauceron ouvrira officiellement ce vendredi.

Le sentier, de plus d'un kilomètre, se situe au coeur du Village entre la forêt et les bâtiments historiques. Ce dernier sera ouvert du jeudi au dimanche, de 13 h à 16 h et de 17 h à 20 h.

Le site recommande par ailleurs à ses visiteurs de vérifier la page Facebook avant de s'y rendre pour être certain des heures d'ouvertures. Ces dernières pourraient changer à cause de la météo.

Pour rappel, Le Village est situé au 3821, route 204 à Saint-Prosper, et il est possible de trouver plus d'informations sur le site internet du lieu.