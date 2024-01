Des échanges pour ajouter de la profondeur aux Condors hockey

Depuis plusieurs semaines, le directeur-gérant des Condors hockey du Cégep de Beauce-Appalaches, Jonathan Ferland, préparait la période des transactions dans la Ligue de hockey Junior AAA du Québec, afin d’améliorer l’équipe et rester dans la course aux prétendants.

La période d'échanges se terminait ce mercredi 10 janvier, et une vingtaine de transactions ont eu lieu parmi les équipes du circuit dans cette seule journée.

Pour les es Condors, quelques joueurs qui étaient déjà sur la liste de protection sont revenus au bercail. Les Remparts de Québec ont cédé l’attaquant de 18 ans Nathan Plamondon qui revient en Beauce après avoir disputé 18 parties dans la LHJMQ où il a récolté deux buts. Il avait inscrit 25 points en 2022-2023, dont sept buts avec les Condors. Il maintient une moyenne d’un point par match à ses quatre premières parties depuis son retour.

Quelques jours plus tard, c’était au tour de Tristan Dussault de revenir à la maison suite à un séjour avec les Bruins d’Estevan de la Ligue Junior A de la Saskatchewan. À ses deux premiers matchs, il a inscrit trois buts et une passe en plus d’un différentiel de +3.

L’attaquant de 19 ans, Mathys Lapointe qui a fait son hockey mineur avec le Blizzard de Séminaire Saint-François avant d’être repêché en 2021 par les Tigres de Victoriaville, 156e au total, a signé avec les Condors lui qui était agent libre après avoir quitté les Lions du collège Champlain de St Lawrence. En 34 parties depuis 2022 dans la ligue collégiale D1, Mathys avait inscrit 21 points, dont 11 buts.

Le rapide patineur de Saint-Joseph-de-Beauce, Louis-Joseph Lagueux, a choisi de retourner vers les Bulldogs de Beauce-Centre de la Ligue Junior AA de Chaudière-Appalaches afin de maximiser son temps de jeu.

Sans oublier Charles-Antoine Beauregard qui avait été confirmé la semaine dernière avec le Phoenix de Sherbrooke. Il avait obtenu 46 points en 23 parties dont 24 buts avec les Condors.

Les Condors seront à Granby vendredi pour affronter l’équipe de l’heure, les Inouk qui ont sept victoires consécutives avant de retrouver les Cobras de Terrebonne le samedi 13 janvier à Sainte-Marie au Centre Caztel à 19 h 30.