Un appui de 300 000 $ au Parc du Massif du Sud

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 300 000 $ pour la création de deux sentiers de randonnée quatre-saisons au Parc du Massif du Sud.

C'est la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

La somme provient de l'enveloppe de 11 millions de dollars pour la réalisation de plans montagne ou de projets en lien avec le tourisme de montagne.

L'initiative d'aujourd'hui comprend deux volets. Le premier consiste à développer un sentier de longue randonnée reliant le parc régional du Massif du Sud aux sentiers des Etchemins, entre le mont Saint-Magloire jusqu'au mont Bonnet, en longeant la rivière des Etchemins. Des hébergements rustiques seront proposés sur le parcours de douze kilomètres pour permettre aux randonneurs de se reposer et de dormir en pleine nature.

Le deuxième comprend la restauration du sentier 12, partant du parc régional du Massif du Sud et rejoignant la municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse. Abandonné depuis 2010, ce sentier sera réaménagé afin de contourner les périmètres de sécurité des éoliennes qui ponctuent le parcours pour ainsi assurer la sécurité du tracé en hiver.

« Ces deux sentiers au cœur des Appalaches permettront aux randonneurs de vivre une expérience mémorable et de profiter pleinement de notre magnifique nature. Ils rendront notre région encore plus attrayante et solidifieront davantage l'offre du Parc du Massif du Sud. Je suis convaincue que cela attirera plus de visiteurs, au bénéfice des entreprises locales et de nos communautés », a signalé la députée Lachance, lors de l'annonce.