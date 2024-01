LNAH : le Cool FM réalise une fin de semaine parfaite

Le Cool FM de Saint-Georges rencontrait les Marquis de Jonquière ce jeudi 11 janvier au Centre Sportif Lacroix Dutil. Les hommes de Dominic Lapensée se sont imposés en prolongation 5 à 4.

L'organisation du Cool FM et la Ligue Nord Américaine de Hockey (LNAH) en ont profité pour remettre un trophée à Keven Cloutier, pour souligner son record de 1 000 points.

En première période, les deux équipes entrent parfaitement dans leur match et c'est Jonquière qui se montre le plus dangereux devant le but. Auger de son côté ne laisse rien passer en multipliant les arrêts. Finalement, c'est le Cool FM qui trouve la faille grâce à Yannick Tifu, imité, deux minutes plus tard par Lagarde, qui conclut une belle action collective. 2 à 0 pour Saint-Georges à la moitié de la période. Ce dernier ajoute un deuxième but en remportant son duel dans un tir de pénalité. 3 à 0. À une minute de la fin, Jonquière marque son premier but. 3 à 1 et 13 tirs à 14 en faveur des visiteurs.

Cinq minutes après le retour des vestiaires Antony Verret confirme le bon match des Beaucerons en concluant une très belle action. 4-1. Par la suite, les deux équipes font jeu égal dans cette seconde période. Jonquière va malgré tout ajouter un but grâce à leur recrue Labrie. 4-2 en fin de deuxième et 25 tirs à 21 pour Jonquière.

En troisième, le Cool FM se fait peur en laissant les Marquis revenir au score, deux minutes après le retour de la glace. Ces derniers continuent de tirer au but, mais Auger tient bon pour le Cool FM. Malheureusement, à 4 minutes de la fin de cette partie, Jonquière pousse les Beaucerons en prolongation en marquant un dernier but, portant le score à 4-4. Finalement, Charles Tremblay viendra donner la victoire aux siens en prolongation. Score final : 5 à 4 pour Saint-Georges.

Ce vendredi 12 janvier, le Cool FM était en déplacement à Sorel-Tracy pour tenter d'aller chercher une nouvelle victoire. Les Éperviers sont les premiers à marquer dans cette partie en première période. Le Cool FM recolle au score en seconde grâce à Anthony Verret, bien servi par Maxime Lacroix et Yannick Tifu. Le score ne bougera plus, emmenant les deux équipes en tir de barrage. Il faudra attendre la 4e ronde pour voir Anthony Verret remporter son duel et donner la victoire au Cool FM, qui conclut cette fin de semaine par deux victoires.