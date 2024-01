Les Condors se hissent au premier rang

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches étaient sur la route pour rencontrer les Inouk de Granby, ce vendredi 12 janvier. Les blancs et verts se sont imposés en prolongation 7 à 6.

Xavier Labbé a été l'un des joueurs le plus important de ce match en réalisant un tour du chapeau.

C'est d'ailleurs grâce au troisième but du match de Xavier Labbé en prolongation qui a permis aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches de vaincre les Inouk de Granby. Avec ce gain, les Condors s’emparent du premier rang du « circuit Figsby ».

David Côté a joué un fort match pour Granby avec deux buts et deux passes. Son coéquipier Mathys Poulin a connu une autre belle prestation avec un but et quatre points. Il en compte 46 points en 33 matchs.

C’était 3 à 2 pour les Inouk après 20 minutes de jeu et ils menaient 5 à 4 après 40 minutes. En troisième, Granby pensait se sauver avec les deux points en prenant les devants encore mais Marc-Antoine Belzile, en supériorité numérique, fait bouger les cordages pour faire 6 à 6.

En prolongation, Labbé a joué les héros avec un but dont tout le monde rêve. Il obtient son tour du chapeau lors de ce filet gagnant. Cette récompense fait du même coup passer les Condors au premier rang du classement. Un scénario digne d’un film hollywoodien.

Fait intéressant, avec ce but en sur-temps, c’était la première fois du match que les Condors avaient les devant. Labbé a marqué six buts lors de ses deux derniers matchs. Le joueur de 19 ans est tout simplement en feu. Alexandre Lamarre des Condors a obtenu deux buts dans la victoire.