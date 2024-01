LNH: un premier match dans l'élite pour Joshua Roy

Le joueur des Canadiens de Montréal, Joshua Roy, a participé ce samedi 13 janvier, à son premier match dans la Ligue National de Hockey (LNH) contre les Oilers d'Edmunton. Un match qui s'est soldé par une défaite 2 à 1 en prolongation.

Le natif de Saint-Georges avait été rappelé la veille du Rocket de Laval pour rejoindre les Canadiens.

Dans un match où les Canadiens ont su se montrer très solides face aux Oilers d'Edmunton, emmenés par l'un des meilleurs joueurs du monde, Connor McDavid, Joshua Roy a pu donner ses premiers coups de patin devant le public du Centre Bell. Malheureusement, les Montréalais se sont inclinés en prolongation.

De son côté, Joshua Roy a su prendre de la confiance. « Tout ce que je voulais, c'était ne pas manquer mon premier tir. J'étais un peu stressé, mais ça a super bien été et je suis super content. Je pense qu'il y a une période d'adaptation à faire aussi. Il (le coach) m'a fait confiance, j'ai joué même en fin de match quand ça faisait 1 à 1 et c'était très plaisant », a-t-il indiqué dans le direct d'après-match sur le Facebook des Canadiens.

« La foule est vraiment incroyable. À Laval aussi, mais là, c'est vraiment un autre step et c'est vraiment incroyable. Les joueurs aussi c'est un autre step. C'est sûr que McDavid et Draisailt, ce sont les meilleurs de la ligue, mais tous les joueurs sont bons. C'est beaucoup plus serré et tu as beaucoup moins d'espace », a conclu le jeune Beauceron.

Le prochain match des Canadiens de Montréal se déroulera dès ce lundi 15 janvier contre l'Avalanche du Colorado.