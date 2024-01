LHCS: Beaucoup de buts mais peu de changements au classement

Un court calendrier de quatre parties était à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

C’est sous le signe de l’offensive que se sont déroulées trois de ces quatre rencontres, l’affrontement entre Saint-Charles et Lotbinière, meneurs au classement de leurs sections respectives, se terminant toutefois avec seulement cinq buts inscrits.

La revanche a sonné pour le Pavage Jirico

Vaincu à ses deux derniers affrontements devant le Décor Mercier de Montmagny, le Pavage Jirico a pris sa revanche sur ses adversaires de la route 132 le vendredi 12 janvier, disposant de ces derniers 8-4 dans une rencontre présentée au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.

Les deux équipes se sont échangé un but en première : Alexandre Chrétien a ouvert la marque pour les locaux dès la 43e seconde de jeu, mais Jean Daniel Gauthier a créé l’égalité moins de deux minutes plus tard, un but sans aide inscrit à 2:40.

Les échanges de buts se sont poursuivis en deuxième, engagement qui s’est tout de même terminé à l’avantage des locaux. Mathieu Bélanger a tout d’abord donné les devants 2-1 au Pavage Jirico en marquant lors d’un désavantage numérique à 2:24, mais Hubert Fréchette a profité, à son tour, d’une supériorité numérique pour créer l’égalité 2-2 à 6:09. Donovan Vézina a redonné une avance d’un but aux locaux à 9:53, mais Olivier Coulombe a porté la marque 3-3 lors d’une punition à l’adversaire à 16:24.

Trois secondes après une punition imposée à un adversaire, Émile Lambert a permis au Pavage Jirico de retraiter au vestiaire avec une avance d’un but, ce filet donnant un élan aux locaux qui ont inscrit quatre buts en troisième, dont trois en moins de deux minutes en début d’engagement, pour l’emporter.

Édouard Ouellet à 2:41, Nicolas Lamarre à 4:44 et Donovan Vézina, avec son deuxième du match à 5:21, ont porté la marque 7-2 en faveur de Saint-Jean-Port-Joli.

Dave Richard à 9:31 et Jean Daniel Gauthier, à 14:47, ont inscrit les deux buts du Décor Mercier dans cet engagement, Émile Lambert marquant également pour le Pavage Jirico à 12:43.

Les Hunters surprennent le Giovannina

Inactif le week-end dernier, le Giovannina de Sainte-Marie reprenait l’action en recevant la visite des Hunters de Saint-Prosper au Centre Caztel, également vendredi soir. Menés par Pier-Alexandre Lagrange qui a amassé quatre passes et le gardien William Lagrange qui a repoussé 41 des 46 tirs dirigés contre lui, les Hunters ont signé un important gain de 6-5, mettant ainsi un terme à une série de quatre revers.

Les Mariverains ont amorcé le match en force en prenant les devants 2-0 en première moitié d’engagement, Olivier St-Cyr et Steven Boutin, avec son premier de l’année, marquant tour à tour à 7:13 et 12:00. Sammy Dubois des Hunters a imité Boutin en inscrivant lui aussi son premier de la saison lors d’un avantage numérique à 14:14, puis Jérémie Dubé a créé l’égalité 2-2 à 17:11.

Les Hunters ont disputé une forte deuxième période, se donnant une avance de 5-2 avant que le Giovannina ne réplique en fin d’engagement. Cédric Poulin a tout d’abord profité d’un désavantage numérique pour donner les devants 3-2 aux siens à 9:37 puis un peu plus de cinq minutes plus tard, les visiteurs ont ajouté deux buts en 38 secondes, soit ceux de Bryan Lemieux à 14:43 et Jérémie Roy à 15:21.

Ce filet a sonné le glas du gardien Jamieson Lagrange qui a été remplacé par Jean-Philip Fecteau, ce qui a semblé redonner vie au Giovannina qui a rétréci l’écart par l’entremise de William Dumont, son 12e de la saison à 19:23.

Encouragé par ce but en fin de période, le Giovannina a porté la marque 5-4 avec un filet en désavantage numérique d’Olivier Beaulieu à 5:24 en troisième. Jacob Roy-Lalonde allait finalement inscrire ce qui allait devenir le filet vainqueur en avantage numérique à la 13e minute de jeu et le pointage est resté ainsi jusqu’en fin d’engagement alors que Samuel Landry inscrivait le dernier but des locaux à 19:23.

Sainte-Marie se reprend contre le Plastiques Moore

Après avoir perdu à domicile contre Saint-Prosper vendredi soir, le Giovannina de Sainte-Marie prenait la route de Saint-Damien dimanche après-midi afin d’affronter le Plastiques Moore. Les Mariverains, qui ont bombardé la cage adverse de 56 tirs contre 33, ont inscrit trois buts sans réplique en période médiane, en route vers un gain de 7-5 sur le Plastiques Moore.

Les locaux ont pris les devants 1-0 par l’entremise de Philippe Royer à 6:11 en première, mais les nombreuses pénalités des deux côtés ont eu un effet sur le reste de l’engagement, quatre buts étant inscrits dans de telles circonstances. Olivier Beaulieu a tout d’abord profité d’une supériorité numérique pour égaler la marque à 8:58 puis à 12:46, Anthony Dumont donnait les devants aux visiteurs avec un but à forces égales.

Xavier Martel a profité d’un avantage de deux hommes pour créer à son tour l’égalité à 16:09 puis, lors 5 contre 4, Louis-Philippe Charest a propulsé les locaux en avance 3-2 à 18:57. Greg Gauthier a égalé la marque 3-3 alors qu’il ne restait que sept secondes à jouer en première, but inscrit encore là en supériorité numérique.

La deuxième période a été l’affaire du Giovannina qui, comme on le mentionnait précédemment, a inscrit trois buts sans réplique, tous à forces égales : Olivier St-Cyr a porté la marque 4-3 à 4:27 et un peu moins de trois minutes plus tard, soit à 6:51, Jason Breton accroissait cette avance à 5-3. Xavier Dumont, sur une passe d’Anthony Dumont, a permis aux visiteurs de retourner au vestiaire avec une avance de trois buts à 11:49 puis en troisième, le Plastiques Moore a tenté un retour qui n’a toutefois pu se concrétiser.

Raphaël Corriveau a inscrit son 6e de l’année à 7:42, puis Jean-Maxime Bond a coupé cette avance à un seul but à 16:01. Xavier Dumont a mis un terme au match en inscrivant le dernier but des vainqueurs dans un filet désert alors qu’il ne restait que 44 secondes à jouer.

Victoire serrée des Mercenaires

Dans le dernier match de la fin de semaine présenté dimanche à 15 h au Centre récréatif de Saint-Gilles, les Mercenaires de Lotbinière ont inscrit trois buts en deuxième, en route vers un gain serré de 3-2 sur les Éperviers de Saint-Charles.

Après une première période sans but, Jason Pitt a profité d’un avantage numérique pour donner les devants aux locaux dès la 23e seconde de jeu du deuxième engagement. Laurent Demers a accru cette avance à 2:55, puis Joey Beaudoin a permis aux siens de retraiter au vestiaire avec une avance de trois buts, inscrivant son 8e de la saison à 19:05.

Les Éperviers n’ont pas baissé les bras et tenté un retour en troisième, mais en vain. Charles Bergeron, avec un but sans aide, a rétréci l’écart 3-1 à la 42e seconde de jeu et le pointage est resté le même jusqu’à la dernière seconde de jeu, Keven Dupont marquant le deuxième but des Bellechassois à 19:59.

Classement et statistiques

Après les rencontres de la fin de semaine, Saint-Charles demeure en tête de la section Est avec 18 points en 15 parties, un de plus de Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny qui ont toutefois disputé une rencontre de plus que les Éperviers. Saint-Damien est toujours dernier de sa section avec 8 points. Dans l’Ouest, Lotbinière trône seul en tête avec 23 points, trois de mieux que Sainte-Marie qui a toutefois un match en main. Inactif au cours du week-end, le Familiprix de Saint-Joseph a également 20 points en 16 parties, Saint-Prosper fermant la marche avec 12 points.

Jean Daniel Gauthier de Montmagny et Jérémie Roy de Saint-Prosper dominent toujours la colonne des pointeurs avec 30 chacun, Gauthier ayant 17 buts contre 14 pour Roy. Samuel Landry de Sainte-Marie est troisième avec 28 points. Thomas Boucher de Lotbinière et Félix-Antoine Leblond dominent la confrérie des gardiens de but avec sept victoires chacun.

Prochains matchs

Un calendrier de cinq rencontres sera présenté le week-end prochain dans la LHCS, trois d’entre eux ayant lieu le vendredi 19 janvier : les Mercenaires de Lotbinière rendront visite aux Hunters de Saint-Prosper à 20 h puis à 21 h, on aura droit à l’affrontement entre Saint-Joseph et Saint-Charles ainsi qu’à celui opposant Sainte-Marie à Montmagny. Le lendemain, Saint-Damien recevra la visite des Mercenaires de Lotbinière à compter de 19 h 30 et dimanche après-midi, Sainte-Marie sera l’hôte des Éperviers de Saint-Charles lors d’un affrontement débutant à 15 h au Centre Caztel.