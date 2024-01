Une 15e victoire pour le Perfection-Auto

Deux équipes hockey des Lynx de l'École Jésus-Marie de Beauceville ont fait beaucoup de route, le week-end dernier, afin de jouer des matchs contre le Filon Or et des Bois de Malartic, en Abitibi-Témiscamingue Pour la formation M15 D2, le voyage en a valu la chandelle, avec des victoires de 4-0 et de 5 à 1. Les joueurs seront encore sur la ...