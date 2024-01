Joshua Roy marque son premier but dans la LNH

Après avoir disputé son premier match avec les Canadiens de Montréal dans la Ligue Nationale de Hockey, le 13 janvier, Joshua Roy a ouvert son compteur de but ce mercredi 17 janvier contre les Devils du New Jersey.

Au-delà de ce premier but, le natif de Saint-Georges a connu une belle soirée en montrant tout l'étendu de son talent.

C'est le rêve de beaucoup de jeunes joueurs de hockey et c'est désormais fait pour Joshua Roy. Il lui aura fallu trois matchs avec les Canadiens pour mettre ce précieux premier but en LNH.

En action contre les Devils, Joshua Roy a conclu une très belle action alors que son coéquipier, Sean Monahan, avait pris la défense de vitesse. Joshua a bien suivi et n'avait plus qu'à pousser la rondelle au fond du filet.

« Honnêtement, c'est incroyable. On a eu un bon début de match et on était dans notre game. Quand j'ai eu le deux contre un avec Monahan, il a fait un super jeu, j'ai juste eu à la mettre dedans », a-t-il ajouté en conférence d'après-match.

Ce but aura donné un avantage de 2 à 0 aux Canadiens en deuxième période, pour une victoire finale 3 à 2. Au total, il aura tenté cinq tirs au but avec un temps de 12:32 min sur la glace.

Les Canadiens seront sur la route pour leur prochain match ce jeudi 18 janvier dès 19 h, contre les Sénateurs d'Ottawa.