Hockey : coup d'arrêt pour les Condors

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches étaient de retour à la maison, ce jeudi 18 janvier, pour leur rencontre contre les Inouk de Granby.

Les joueurs de Jonathan Ferland se sont inclinés 4 à 3 dans cette partie, marquant ainsi leur première défaite en 2024.

La première période a vu les joueurs de Granby prendre une avance de 2 buts sans réaction des Condors. C'est Charles-Étienne Hébert qui sonne la charge pour remettre son équipe dans le match avec un but en avantage numérique en seconde. Malgré un nouveau but des Inouk, Jérémy Roy va lui trouver le chemin des filets. 3 à 2 pour Granby en fin de seconde période.

Dans le dernier vingt, Granby confirme son bon match en ajoutant un but à leur compteur du soir. Les Condors ajouteront un but également sans jamais pouvoir revenir au score. Score final 4 à 3. Mathieu Martel récolte deux passes et le gardien, Luc-Antoine Labbé, 31 arrêts.

Le prochain match se déroulera du côté de Longueuil ce dimanche 21 janvier dès 16 h.