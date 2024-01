Un autre gros point sur la route pour le Cool FM

Le Cool FM de Saint-Georges a disputé un seul match de hockey ce weekend (vendredi soir) et c'était au Colisée de Laval contre les Pétroliers, dans la Ligue nord-américaine de hockey.

Les partisans présents n'ont pas à se plaindre alors que les deux équipes ont disputé un excellent match de hockey, malheureusement remporté en prolongation par les Pétroliers de Laval 4-3.

Rapidement dans le match, deux buts rapides surviennent, un pour chaque clan. Le Cool FM donne le ton en premier alors que, suite à un premier tir, Philippe Hudon est bien posté pour le retour et pousse le disque dans le fond du filet pour faire 1-0. Pour Laval ensuite, Nathan Hudgin profite de la confusion devant le filet pour faire 1-1. Plus tard dans la période, André Thibault invite Derek Parker au combat, mais ce dernier décline et Thibault l'envoi les quatre fers en l'air.

La seconde période voit survenir trois buts. D'abord, Alexandre Gosselin place une rondelle vers le filet des Pétroliers et Maxime Lacroix fait rediriger le tir. Graham fait le premier arrêt, mais ne peut rien sur le retour que Lacroix met dans le haut du filet pour son 18e de la saison. Sébastien Auger se lève ensuite en effectuant plusieurs beaux arrêts sur les attaques des Pétroliers. Ceux-ci profitent cependant de l'avantage numérique et Francis Desrosiers crée l'égalité 2-2. Deux minutes plus tard, Benjamin Lagarde entre avec de la vitesse en zone adverse. Son coéquipier, Simon Demers, suivait tout près derrière et Lagarde lui remet la rondelle. Demers prend un tir bien placé dans le haut du filet pour battre Graham. C'est alors 3-2.

En troisième période, les Pétroliers sortent en force. Loic Jarry crée l'égalité d'un tir de loin qui touche un joueur avant de finir derrière Auger. Le reste de la période est l'affaire de la défensive beauceronne qui stoppe les attaques insistantes des Pétroliers. Les minutes s'écoulent tranquillement et le Cool FM va chercher un gros point sur la route.

En prolongation, les Pétroliers attaquent rapidement. Alors que la rondelle est près de Auger, un joueur des Pétroliers pousse le gardien avec son bâton et un instant après, les Pétroliers marquent. Malgré l'obstruction indéniable, les officiels refusent d'aller à la reprise et les Pétroliers gagnent 4-3.

Le Cool FM sera de retour à Saint-Georges ce vendredi soir, 26 janvier à 20h, alors que les Pétroliers de Laval seront en visite. Le lendemain, l'équipe ira à Jonquière pour reprendre le match reporté du 29 décembre contre les Marquis.