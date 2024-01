Une deuxième victoire de suite face aux Estacades

Ce dimanche, c’était la deuxième partie de suite des Chevaliers de Lévis, face aux Estacades de Trois-Rivières, au sein de la Ligue de hockey M18 AAA du Québec.

Rappelons que les Lévisiens avaient arraché la victoire aux Estacades vendredi dernier suite à une victoire en période supplémentaire par la marque de 5-4.

Pour tenter d’avoir une fin de semaine sans faille, Pier-Luc Giguère continue sa rotation de gardien de but alors que c’est au tour de Philippe Boucher de défendre la cage des Chevaliers. Pour Marc-André Bergeron et les Trifluviens, ce sera le gardien affilié, Benjamin Magny qui sera d’office.

Le premier vingt commence fort pour les Chevaliers alors qu’après 55 secondes de jeu, Justin Thibault déjoue Magny d’un tir franc sous le bouclier. C’est sous un ambiance de séries dans le mythique Colisée Jean-Guy Talbot avec des bandes de bois que les coups d’épaules résonnent. Suite à une pression forte de l’attaquant Mathis Landry, Emerick Paris déjoue son propre gardien. Le but est attribué à Landry. Lors de la deuxième moitié du premier vingt, Josh Demers Demers récupère une rondelle libre et enfile l’aiguille. Cependant à 17 :58, Jérémy Loranger inscrit son 25e de la campagne alors qu’il déjoue Boucher en avantage numérique. Après vingt minutes de jeu, 2-2 au tableau indicateur.

Le second tiers continue dans la même lignée que le premier tiers. Les Chevaliers écopent de deux punitions mineures consécutives pour se retrouver en désavantage numérique. Ce qui n’empêche pas Maxime Lambert d’effectuer un bon effort individuel pour soutirer la rondelle à l’adversaire et déjouer Magny. Outre ce but, Philippe Boucher à dû se signaler à quelques reprises, mais les Chevaliers retournent au vestiaire avance une avance de 3-2.

Le dernier engagement est en faveur des Lévisiens alors qu’ils ne donnent pas d’occasion aux Trifluviens de revenir dans la partie, mais Lévis ne parvient pas à augmenter son avance malgré les avantages numériques.

Les trois étoiles RDS sont Jérémy Loranger (Estacades), Philippe Boucher (Chevaliers) et William-Alexis Tremblay des Estacades.

Le prochain match aura lieu ce vendredi 26 janvier, alors que le voyage sur la route se poursuivra. Les Chevaliers affronterons les Vikings de Saint-Eustache à leur domicile

Photos : Ari Cambouris, Les Chevaliers de Lévis M18AAA