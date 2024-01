La LHCS rend hommage au capitaine Tommy Groleau

Cinq matchs étaient à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Le fait marquant de cette fin de semaine est assurément survenu le vendredi 19 janvier à l’aréna de Montmagny alors que la direction du Décor Mercier a rendu hommage à l’un des grands de la concession et du hockey senior régional, le défenseur et capitaine Tommy Groleau.

C’est devant une foule de 870 personnes que s’est déroulée la cérémonie haute en couleur et en émotion lors de laquelle Tommy Groleau, entouré de ses proches et amis, a vu son chandail no 87 hissé dans les hauteurs de l’aréna de Montmagny où il trônera en permanence.

Rappelons que Tommy Groleau a connu une prolifique carrière dans le hockey sénior régional, ayant tour à tour évolué pour les Sentinelles de Montmagny de la LCH de 2000 à 2006, les Forestiers de Saint-Pamphile de la LHCS de 2023 à 2016 puis avec le Décor Mercier où il a défendu la ligne bleue de la formation magnymontoise jusqu’en 2022.

Le Giovannina joue les trouble-fête

Une fois les cérémonies terminées, place à l’action alors que le Giovannina de Saint-Marie affrontait le Décor Mercier. Dans un match complètement lors duquel 14 buts ont été inscrits en temps réglementaire, les Mariverains ont signé un gain de 8-7 qui s’est décidé en fusillade.

Sept de ces 14 buts ont été inscrits lors de la période initiale. Olivier Coulombe ouvert la marque pour les locaux alors qu’il n’y avait que 91 secondes de disputées, puis le Giovannina créait l’égalité à 7:18 par l’entremise de Charles Bêty, son premier de la saison.

Jean Daniel Gauthier a profité d’un avantage numérique à 9:56 pour redonner l’avance aux locaux, mais Philippe Leclerc répliquait pour les visiteurs moins de deux minutes plus tard, à 11:17. L’échange de buts s’est poursuivi alors qu’Olivier Coulombe portait la marque 3-2 en faveur de Montmagny avec un but sans aide en avantage numérique à 13:52, Alexis Guillemette répliquant 23 secondes plus tard pour Sainte-Marie.

Benjamin Fréchette a permis au Décor Mercier de retraiter au vestiaire avec un autre but en avantage numérique à 15:41, puis le Giovannina a pris le contrôle de la deuxième période avec trois buts contre un seul pour les locaux.

Michaël Fecteau a tout d’abord égalé la marque lors d’une autre supériorité numérique à 8:04 et 29 secondes plus tard, Samuel Landry donnait l’avance au Giovannina pour la première fois du match. Jean Daniel Gauthier, portait la marque 5-5 avec son deuxième du match à 10:27, mais Charles Bêty, avec son deuxième du match lui aussi à 12:28, redonnait les devants à la formation de Sainte-Marie, avance qui s’est maintenue jusqu’en début de troisième alors que Justin Bernier égalait de nouveau la marque à 4:13.

Samuel Landry a porté la marque 7-6 en faveur de Sainte-Marie lors d’une supériorité numérique à 13:11, puis Hubert Fréchette profitait lui aussi d’une infraction à un adversaire pour égaler la marque 7-7 à 15:51, pointage qui est demeuré intact jusqu’à la fin de l’engagement. La prolongation n’ayant pu faire de maître, une séance de tirs de barrage s’est avérée nécessaire. Jean Daniel Gauthier a été le seul joueur du Décor Mercier à marquer en de telles circonstances, Jacob Roy puis Nicolas Létourneau faisant de même pour le Giovannina qui a dominé 40-33 au chapitre des tirs au but.

Quatre buts pour Thomas Vallières

La soirée du vendredi s’est amorcée au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper sur le coup de 20 h alors que les Mercenaires de Lotbinière étaient les visiteurs. Menés à l’attaque par Thomas Vallières qui a inscrit quatre buts, les Mercenaires ont signé un gain serré de 5-4 sur les Hunters.

Après que Jérémie Dubé eut donné les devants aux locaux dès la 27e seconde de jeu, Tommy Desrochers créait l’égalité 8 minutes plus tard. William Poulin a remis les Hunters en avant 25 secondes après le filet égalisateur, à 8:51, et c’est alors que le spectacle Thomas Vallières s’est amorcé.

Ce dernier a créé l’égalité 2-2 à 9:40, ajoutant deux buts en un peu plus de trois minutes en milieu de deuxième engagement, le premier survenant à 11:24 et le second à 11:50.

Jérémie Dubé, avec son deuxième du match, a rétréci l’écart 4-3 avant la fin de l’engagement médian (18:02) et en troisième, Bryan Lemieux créait l’égalité à la vertu d’un avantage numérique à 4:16. Vallières a assuré la réplique avec le but vainqueur 93 secondes plus tard, la marque restant la même jusqu’à la fin de la rencontre dominée 37-28 par Lotbinière au chapitre des tirs au but.

La prolongation sourit au Familiprix

Dans le dernier match de la soirée présenté à l’aréna de Saint-Charles, un filet de Jacob Jacques inscrit en prolongation a mené le Familiprix de Saint-Joseph vers un important gain de 4-3 sur les meneurs de la division Est, les Éperviers de Saint-Charles.

Les visiteurs ont amorcé la rencontre en force, inscrivant trois buts contre un seul pour les Éperviers lors de la période initiale. Gabriel Perreault a donné les devants 1-0 au Familiprix avec un but sans aide à 2:17, puis Jacob Desjardins créait l’égalité avec son troisième de l’année à 6:56. Le reste de la période a été à l’avantage des Joselois qui ont inscrit deux buts sans réplique, soit ceux de Jean-Michaël Gilbert à 7:55 et le 4e de la saison de Maxime Plante inscrits en avantage numérique à 18:50.

Jacob Desjardins, avec son deuxième de la rencontre pour les Éperviers, a inscrit le seul filet de la deuxième période à 8:52, lui aussi lors d’une supériorité numérique, puis Vincent Blackburn a forcé la tenue d’une période supplémentaire en créant l’égalité, une fois de plus lors d’un avantage numérique, sur une aide d’Anthony Lapierre à 7:03.

La période de prolongation n’a pas duré longtemps, Jacob Jacques tranchant le débat dès la 17e seconde de jeu, inscrivant alors son 12e de l’année sur une aide de Maxime Cliche.

Le Plastiques Moore s’impose en fusillade

Un seul affrontement était à l’affiche le samedi 20 janvier, celui-ci mettant aux prises les Mercenaires de Lotbinière au Plastiques Moore de Saint-Damien, à l’aréna J.E. Métivier. Les quelque 200 spectateurs présents ont eu droit à un match des plus serré qui s’est terminé à l’avantage des locaux qui l’ont emporté 4-3 en fusillade.

Quatre buts ont été inscrits en première, deux de chaque côté. Le Plastiques Moore a attaqué en force et pris les devants 2-0 avec deux buts inscrits deux buts en 36 secondes en milieu d’engagement initial, soit ceux de Louis-Philippe Charest à 7:59 et Xavier Martel à 8:35.

Les visiteurs se sont assurés de demeurer dans le match avec deux buts consécutifs en deuxième partie d’engagement. Mathieu Blanchet a tout d’abord inscrit son 3e de la saison à 11:38 puis Maxime Paquet a créé l’égalité alors que son équipe jouait à court d’un homme à 14:40.

Maxime Lévesque a redonné l’avance au Plastiques Moore avec le seul but de la deuxième période à 17:51 puis Étienne Breton a forcé la tenue d’une période supplémentaire avec son premier de l’année à 15:40 en troisième.

La prolongation n’a pas de maître et en fusillade, Christopher Sénéchal a été le seul à marquer pour les deux équipes, donnant ainsi la victoire au Plastiques Moore. Soulignons l’excellente performance des gardiens Thomas Boucher des Mercenaires et William Boily qui ont respectivement fait face à 42 et 44 tirs lors de cette rencontre, ne cédant qu’à trois reprises chacun.

Un deuxième gain pour le Giovannina

Dans le dernier match de la fin de semaine présenté dimanche après-midi au Centre Caztel de Sainte-Marie, une poussée de quatre buts en deuxième période a conduit le Giovannina vers un gain sans équivoque de 5-1 sur les Éperviers de Saint-Charles.

Après une première période sans pluie, Samuel Landry a sonné la charge pour les Beaucerons en inscrivant le premier but du match à 6:56. Les locaux ont ensuite explosé avec trois buts en un peu plus de 90 secondes, ceux-ci étant l’œuvre tour à tour de Jacob Roy à 12:11, Charles Bêty à 13:17 et Philippe Leclerc à 13:39.

Patrick Labbé a rétréci l’écart à 3:17 en troisième, Greg Gauthier mettant un point final à la rencontre avec un but en avantage numérique à 7:45.

Classement et pointeurs

Après les rencontres de la fin de semaine et malgré ses deux revers dont un en prolongation, Saint-Charles demeure en tête de la section Est avec 19 points, un de plus que Montmagny et deux de plus que le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli qui a un match en main sur des deux rivaux. Saint-Damien a maintenant 10 points en 16 rencontres.

Dans l’Ouest, Lotbinière conserve sa première place avec 26 points en 18 parties, deux de mieux que le Giovannina qui a toutefois un match en main. Saint-Joseph demeure à distance raisonnable de la première place avec 22 points en 17 parties également, Saint-Prosper fermant la marche avec 12 points.

Soulignons que Jean Daniel Gauthier du Décor Mercier est toujours en tête de la colonne des pointeurs avec 34 points, un de plus que Samuel Landry de Sainte-Marie.

Prochains matchs

Seulement deux rencontres seront à l’affiche le week-end prochain. Le vendredi 26 janvier, Saint-Joseph visitera Saint-Prosper et dimanche après-midi, Saint-Jean-Port-Joli recevra la visite des Éperviers de Saint-Charles.