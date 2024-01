La 6e édition de la Classique scolaire de Beauce débute aujourd'hui

C'est aujourd'hui que débute la 6e édition de la Classique scolaire de Beauce organisée par les Lynx de l'école Jésus-Marie à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville.

Ainsi, dès aujourd'hui et jusqu'au 28 janvier, les catégories M13D1 et M18D1 seront en action, alors que les catégories M15D1 relève et M15D2 sauteront sur la patinoire du 1er au 4 février.

La mise au jeu officielle se déroulera donc ce soir à 19 h, alors que les Lynx M18 en seront à leur deuxième rencontre de la journée et de la Classique 2024.

Horaire des parties préliminaires des Lynx pour chacune des catégories :

Lynx M13D1

- Jeudi 25 janvier 10 h 15 vs Dragons Deux-Rives

- Vendredi 26 janvier 9 h 15 vs Collège Sainte-Anne

- Samedi 27 janvier 9 h 15 vs École secondaire de Mirabel

Lynx M18 D1 Relève

- Jeudi 25 janvier 12 h 45 vs École secondaire Saint-Jean-Eudes

- Jeudi 25 janvier 19 h vs École secondaire Armand-Saint-Onge

- Vendredi 26 janvier 20 h 30 vs Collège Jean-Eudes

Lynx M15D2

- Jeudi 1er février 10 h 15 vs École secondaire Saint-Jean-Eudes

- Vendredi 2 février 9 h 15 vs Panthères Mont Bleu

- Vendredi 2 février 19 h 15 vs École secondaire de Cabano

Lynx M15D1 relève

- Jeudi 1er février 12 h 45 vs Académie Saint-Louis

- Vendredi 2 février 20 h 30 vs École secondaire du Rocher

- Samedi 3 février 13 h vs Collège Regina Assumpta

Ce sont donc 32 équipes de hockey (huit dans chacune des catégories), de partout au Québec, qui tenteront de remporter la finale de chacune de leur catégorie. L’horaire complet des 68 parties de la Classique scolaire de Beauce est disponible ici: https://www.publicationsports.com

Notons que contrairement aux années antérieures, toutes les parties se dérouleront à Beauceville cette année.