Hockey: les Condors de retour à la tête du classement

Après avoir subi deux revers plutôt cette saison à domicile contre le CF, les Condors étaient à Longueuil où ils ont explosé avec cinq buts en 2e période pour se sauver avec une victoire de 11-2. Un score qui les ramène à la tête du classement de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ).

Cinq joueurs différents ont obtenu trois points et Dylan Champagne a mené les siens avec cinq mentions d’aide.

Charles-Étienne Hébert ouvre d’abord le pointage avec son 15e de la saison en début de match, mais le Collège français réplique avec deux buts en deux minutes pour prendre l’avance 2-1. Avant la fin de la période, Nathan Plamondon complète la manœuvre de Dylan Champagne pour inscrire son 4e depuis son retour avec les Condors. Tristan Dussault donne ensuite l’avance aux siens en interceptant une rondelle avant de battre le gardien d’un puissant tir.

En deuxième période, les Condors inscrivent cinq buts de cinq marqueurs différents dont le 8e de la saison du défenseur Édouard Carrier, ce qui constitue un record de franchise pour un défenseur.

En 3e période, Tristan Dussault complète son tour du chapeau avec son 6e but de la saison en seulement cinq parties. Charles-Étienne Hébert avec 2 buts et une passe a maintenant 81 buts et 60 mentions d’aides en carrière. Xavier Labbé avec 1 but et 2 passes s’approche quant à lui du club des « 50-50 » alors qu’il a 43 buts et 42 passes en 76 parties. Avec 5 passes, Dylan Champagne devient le premier joueur des Condors avec 3 saisons consécutives d’au moins 50 points, lui qui a maintenant 103 mentions d’aide pour 161 points en 121 rencontres.

William Gagné obtient sa 14e victoire en 16 départs cette saison et maintient un taux de pourcentage d’efficacité de 0,900.

Les Condors visiteront le Phoenix à Montréal vendredi soir avant de recevoir l’Everest de la Côte-du-Sud dans un duel fort attendu ce dimanche 28 janvier à compter de 14h30 au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.