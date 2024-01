« On veut développer le rugby » - Jessica Beaudoin des Lumberjacks de Saint-Georges

« On veut toucher le plus de personnes possible et développer le rugby », a souligné la présidente du club de rugby des Lumberjacks de Saint-Georges, Jessica Beaudoin.

Créé en 2017, ce club avait alors seulement une équipe senior féminine. Avec les années, une équipe junior s’est ajoutée, puis une équipe senior masculine également, en 2019. Cependant, la pandémie de COVID-19 est passée par là et depuis, il n’y a plus d’équipe pour les garçons, au grand regret de la présidente.

En entrevue téléphonique avec EnBeauce.com, elle explique qu’il y a une forte demande du côté des élèves de secondaires, mais qu’il y a un blocage au niveau des responsables des sports des établissements.

« Ce qui fait vivre notre équipe et le club c’est d’avoir du rugby dans les écoles secondaires. Mais c’est très difficile d’avoir du rugby masculin dans ces écoles, parce que certaines d’entre elles ont peur que ça freine le football ou le hockey. Pourtant, des garçons qui ne jouent pas au football pourraient très bien jouer au rugby, il y a aussi des garçons qui font plusieurs sports en même temps! »

Depuis la fin de la pandémie, les Lumberjacks essaient donc de faire renaître des équipes masculines, d’abord des Seniors puisqu’il n’y a pas d’enjeux avec les écoles. « L’Équipe senior féminine a été championne provinciale deux fois de suite, ce qui a suscité de l'intérêt du côté masculin, surtout les anciens qui voudraient reprendre », a précisé Jessica Beaudoin, déterminée à réaliser son projet. « On a aussi beaucoup de personnes qui arrivent de France, de l’île de la Réunion, d'Angleterre, qui nous demandent si on a encore du rugby, car ils ont joué en Europe et ils ont un intérêt pour jouer au rugby avec les Lumberjacks. Ça, ça nous a aidé à repartir. »

Ces commentaires la rendent enthousiaste et positive, plus elle en parle, plus elle trouve des personnes intéressées à s’impliquer. « J’ai vraiment l’impression que le rugby gagne en notoriété et qu’on va être capable de repartir une équipe. »

Des entraînements ouverts à tous

Dans le but de recruter des joueurs, les Lumberjacks organiseront prochainement des pratiques intérieures à l’école des Deux-Rives, les dimanches soir. Ils seront ouverts à tous et à tous les niveaux; filles et garçons, jeunes, retraité(e)s, personnes qui n’ont aucune expérience, etc.

« Il y en a beaucoup qui se bloquent! Ils se disent qu’ils ne peuvent pas commencer sans avoir d’expérience, mais au contraire, il y en a qui n’ont pas d’expérience et qui sont rendus au niveau universitaire. »

L’équipe est donc toujours à la recherche de joueuses, de joueurs, autant pour les femmes que les hommes, senior et junior. « On espère avoir une équipe masculine pour cet été! », a conclu la passionnée.

Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook des Lumberjacks de Saint-Georges. Pour connaître les détails des prix et des horaires, il est possible de joindre l’administration sur le Messenger de la page Facebook.