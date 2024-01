Une belle victoire en sol étranger pour les Chevaliers de Lévis

C’est par un vendredi enneigé que les Chevaliers prenaient la route vers l’Aréna Florian-Guindon pour aller affronter les Vikings de Saint-Eustache dirigés par Sylvain Pruneau.

Ce dernier octroie le filet à Jérémy Thibodeau-Soucy. Pour l’entraîneur-chef lévisien, Pier-Luc Giguère, c'est le natif de la région des Laurentides Antoine Proulx, qui défendra la cage des Chevaliers.

C’est un premier vingt est fébrile pour le cerbère natif de St-Joseph-du-Lac, mais il ne tarde pas à faire les premiers arrêts pour faire baisser le niveau de nervosité. Les Vikings auront lancé 12 fois sur Proulx, mais c’est les Chevaliers qui s’inscrivent à la marque en premier alors que Malcom Dumont récupère une rondelle libre suite au tir de Jacob Boucher. Après 1 période de jeu, 1-0 pour Lévis.

Le second engagement se partage entre les deux formations cependant Lévis écope d’une pénalité pour avoir fait trébucher et la troupe de Sylvain Pruneau se retrouve en attaque à cinq. C’est l’attaquant Yohann Lamoureux qui déjoue Antoine Proulx en récupérant une rondelle laissée vacante. Quelques instants plus tard, c’est le vétéran Alexandre Dallaire qui déjoue le cerbère de Saint-Eustache d’un tir voilé. Après 40 minutes de jeu à l’Aréna Florian-Guindon, Lévis demeure en avance 2-1.

Le troisième tiers débute sans histoire, mais rapidement les Chevaliers ne laissent pas de chance aux locaux de revenir dans la partie alors qu’ils en ajoutent trois sans riposte. Des buts de Maxime Lambert, Alexandre Dallaire et Charles-Albert Pouliot procurent la victoire aux Chevaliers 5-1.

Le prochain match aura lieu dès demain, le 27 janvier, alors que nous serons en visite du côté de Dollard des-Ormeaux afin d’y disputer la victoire contre les Lions du Lac St-Louis dès 15h au Centre Civique DDO.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Antoine Proulx des Chevaliers

2e étoile : Alexandre Dallaire des Chevaliers

3e étoile : Yohann Lamoureux des Vikings