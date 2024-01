Les Chevaliers s'inclinent devant les Lions

Après une soirée haute en émotion pour Antoine Proulx et une belle victoire face aux Vikings par la marque de 5 à 1, c’est une autre formation du haut de classement qui attendait l’équipe de Chaudière-Appalaches soit les Lions du Lac Saint-Louis.

Pour les Lions, c’est Alexandro Montoya qui défendra la cage alors que Philippe Boucher sera d’office pour la troupe de Pier-Luc Giguère lors de cette partie.

La première période commence abruptement pour Lévis alors qu’avec seulement 59 secondes de jouées, Jayden Lazare déjoue Philippe Boucher d’un tir précis. Une mention d’aide est accordée à Lucas Bremshey Guillemette. Malgré ce premier but hâtif pour les Lions, Lévis demeure acharné et connaît de bonnes séquences en territoire ennemi, mais les protégés de Giguère ne parviennent à niveler la marque. Après 20 minutes de jouées, les Lions ont l’avance 1 à 0 avec seulement 6 tirs au but contre 10 pour les Chevaliers.

Les périodes se suivent et se ressemblent alors qu’à nouveau les Lions déjouent Boucher en début d’engagement. Cette fois-ci, c’est Dylan Rozzi qui enfile l’aiguille. La mi-période approche à grands pas alors que Nathan Langlois réussit à s’échapper, mais est empêché dans son élan ce qui amène une punition à retardement pour les Lions. Maxime Lambert récupère la rondelle libre et inscrit son 20e de la présente campagne. L’écart est réduit à un seul but et les formations retourneront au vestiaire avec ce pointage en faveur des Lions.

Décidément, les débuts de période font mal aux Chevaliers alors qu’à 2 minutes et 1 seconde, Lucas Bremshey-Guillemette marque en avantage numérique pour redonner une avance de 2 buts aux siens. À 5 :47, c’est le numéro 12, Anthony Roy qui noircit la feuille de pointage en battant Montoya par-dessus la jambière gauche, l’écart est réduit. En toute fin de partie, Philippe Boucher est retiré au profit d’un sixième joueur, mais la tactique ne fonctionne pas alors que Bremshey-Guillemette marque son second de la partie. Les Chevaliers ont eu le dessus au chapitre des tirs au but alors qu’ils en dirigent 31 vers Montoya et les Lions auront atteint 24 fois la cible.

La marque finale est de 4-2 pour les Lions.

La prochaine partie des Chevaliers aura lieu vendredi prochain, le 2 février, alors que nous rendrons visite au Blizzard du Séminaire Saint-François dès 19h au Complexe sportif de Saint-Augustin. Cette partie conclura le voyage de quatre parties sur la route.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Lucas Bremshey-Guillemette des Lions

2e étoile : Jayden Lazare des Lions

3e étoile : Alexandro Montoya des Lions