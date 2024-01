Les Condors continuent sur leur lancée

La 45e édition des Jeux des cadets de Chaudière-Appalaches s'est déroulée ce samedi à la polyvalente de Saint-Georges. Cet événement qualifié de rassembleur par le capitaine Frédérick Guay, a permis à 250 cadets et une cinquantaine de bénévoles provenant des 11 corps et escadrons de cadets de Chaudière-Appalaches de se réunir et de ...