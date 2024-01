Dure fin de semaine pour le Cool FM

Le Cool FM de Saint-Georges n'a pas connu un bon weekend alors que l'équipe s'est inclinée à domicile de façon désolante contre les Pétroliers par la marque de 5-1. L'équipe a disputé un bien meilleur match le lendemain, mais le résultat n'a pas été là avec un second revers, cette fois par la marque de 2-1 à Jonquière.



Vendredi à Saint-Georges contre les Pétroliers

En première période, le Cool FM accorde un but sans en marquer. C'est Nathan Larose qui donne les devants aux Pétroliers. S'en suit un combat entre Derek Parker et André Thibault où peu de coups sont portés.

La seconde période commence avec un combat entre Dany Potvin et Chris Cloutier, mais les deux tombent rapidement. La chaîne débarque ensuite pour le Cool FM qui donne deux buts rapides à Brendan Hamelin et Nathan Larose. Les locaux parviennent à riposter quand Dylan Labbé prend un foudroyant tir du poignet de l'enclave pour rétrécir l'écart à 3-1. Sauf que les visiteurs ne mettent que 14 secondes à reprendre 3 buts d'avance grâce à Jonathan Joannette.

En troisième période, le Cool FM profite de plusieurs avantages numériques, mais ne parvient pas à créer de belles chances ou lance dans le plastron du gardien. Ça finit par rattraper Saint-Georges qui donne un dernier filet, cette fois dans une cage déserte. Seul point positif, en fin de match, André Thibault et Derek Parker s'offrent une revanche, cette fois tous à l'avantage du numéro 2 de Saint-Georges !



Les avantages numériques: Saint-Georges 0/6, Laval 0/1

Les tirs: Saint-Georges 39 (10-11-18), Laval 30 (15-11-4)

Les trois étoiles

1- Nathan Larose LAV (2b 1p)

2- Brendan Hamelin LAV (1b 1p)

3- Carmine Pagliarulo LAV (eff. 0.974)



Samedi à Jonquière contre les Marquis

En première période, peu d'action à souligner outre le fait que le Cool FM connait une très bonne sortie et effectue plusieurs lancers.

Pour commencer la deuxième période, André Thibault renverse Luc Leclair dans un combat. Vers la mi-période, Alexandre Picard coupe au filet et bat Sébastien Auger pour le premier but du match. Quelques minutes plus tard, Maxime Lacroix applique une mise en échec qui est malheureusement jugée illégale par les officiels. Le Cool FM doit donc se débrouiller pendant 5 minutes avec un homme en moins. L'équipe ne donne que 3 tirs et traverse cette épreuve. En fin d'engagement, le dévouement du Cool FM rapporte. Charles Tremblay, devant famille et amis, passe derrière le filet de Tristan Bérubé avant de ramener la rondelle devant et le battre dans le bas du filet. C'est alors 1-1.

En troisième période, les Marquis reprennent les devants grâce à Simon-Claude Blackburn. La marque tient jusqu'en fin de match alors que le Cool FM torpille le filet des Marquis. Avec 1 seconde à faire, Saint-Georges réussit à mettre dans rondelle dans le filet alors qu'elle frappe un défenseur des Marquis qui était dans le fond du filet. Cependant, aucune reprise n'est assez concluante et les Marquis l'emportent 2-1.



Les avantages numériques: Saint-Georges 0/1, Jonquière 0/4

Les tirs: Saint-Georges 33 (14-5-14), Jonquière 35 (8-12-15)

Les trois étoiles

1- Tristan Bérubé JON (eff. 0.970)

2- Simon-Claude Blackburn JON (1b)

3- Jérôme Gravel JON (Aucun point)



Le Cool FM n'aura qu'un seul match cette semaine et il sera sur la route ce vendredi soir 2 février à 20h alors que l'équipe se dirigera du côté du Colisée Cardin de Sorel pour affronter les Éperviers.