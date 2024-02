Classique scolaire de Beauce : le tournoi reprend dès aujourd'hui

La 6e édition de la Classique scolaire de Beauce, organisée par les Lynx de l'École Jésus-Marie de Beauceville, reprendra dès aujourd'hui pour la seconde partie du tournoi et se terminera dimanche 4 février.

Après les catégories M13D1 et M18D1, c'est au tour des M15D2 et M15D1 de sauter sur la glace pour disputer leur tournoi.

L’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville accueillera deux premiers matchs ce jeudi 1er février. D'abord à 10 h 15, ce sont les Lynx M15D2 qui débuteront contre l'École secondaire Saint-Jean-Eudes. Ensuite, ce sera au tour des M15D1 à 12 h 45 pour leur match contre l'Académie Saint-Louis.

Voici les horaires de toutes les parties pour cette fin de semaine :

Lynx M15D2

Jeudi 1er février 10 h 15 vs École secondaire Saint-Jean-Eudes

Vendredi 2 février 9 h 15 vs Panthères Mont-Bleu

Vendredi 2 février 19 h 15 vs École secondaire de Cabano

Lynx M15D1 relève

Jeudi 1er février 12 h 45 vs Académie Saint-Louis

Vendredi 2 février 20 h 30 vs École secondaire du Rocher

Samedi 3 février 13 h vs Collège Regina Assumpta